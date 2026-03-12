Xã hội

TPHCM có 65 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện

SGGPO

Chiều 12-3, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Võ Khánh Hưng cho biết, sở vừa công bố danh mục 65 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trên địa bàn thành phố.

12 tủ đổi pin.jpg
65 vị trí đủ điều kiện lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện trên vỉa hè. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Danh mục 65 vị trí được xác định thuộc các phường Đức Nhuận, Cầu Kiệu, An Nhơn, Gò Vấp, Thông Tây Hội, Hạnh Thông, An Hội Đông, An Hội Tây, Thới An, Trung Mỹ Tây, Đông Hưng Thuận, Bình Thạnh và các xã thuộc huyện Củ Chi cũ. Trong đó, một số tuyến đường có số lượng vị trí lớn như Dương Quảng Hàm (30 vị trí), Nguyễn Văn Lượng (20 vị trí), Lê Thị Riêng (18 vị trí), Lê Văn Khương (9 vị trí), Tô Ký (6 vị trí), Phan Huy Ích (6 vị trí), Phan Văn Hớn (6 vị trí), Nguyễn Văn Quá (6 vị trí)… Ngoài ra còn có các tuyến đường như Hồ Văn Huê, Hoàng Minh Giám, Hồng Hà, Thích Quảng Đức, Trường Sa, Phan Xích Long, Quang Trung, Nguyễn Kiệm, Thống Nhất, Nguyễn Văn Khối, Nguyễn Văn Chiêu, Quốc lộ 1A, Quốc lộ 22, Tỉnh lộ 7, Tỉnh lộ 8, Tỉnh lộ 15, Phạm Văn Đồng, Tầm Vu…

Theo Sở Xây dựng, việc công bố danh mục các vị trí lắp đặt tủ đổi pin xe máy điện được thực hiện trên cơ sở chủ trương của UBND TPHCM về triển khai hệ thống tủ đổi pin trên vỉa hè và cột đèn chiếu sáng nhằm phục vụ nhu cầu sử dụng phương tiện giao thông điện, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện thân thiện môi trường.

QUỐC HÙNG

