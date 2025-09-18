TPHCM: Cử hơn 200 viên chức đến UBND cấp xã hỗ trợ thủ tục đăng ký đất đai

Chính trị

Hơn 200 viên chức thuộc các Văn phòng đăng ký đất đai trực thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM sẽ hỗ trợ 168 UBND phường, xã, đặc khu  tại TPHCM thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

Người dân đến thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai tại UBND phường Tân Bình, TPHCM. Ảnh: THANH HIỀN
Giám đốc Sở NN-MT TPHCM Nguyễn Toàn Thắng vừa ký quyết định về việc cử 206 viên chức thuộc VPĐKĐĐ Thành phố, VPĐKĐĐ Bình Dương và VPĐKĐĐ Bà Rịa - Vũng Tàu thuộc Sở NN-MT TPHCM đến hỗ trợ UBND 168 phường, xã, đặc khu thực hiện nhiệm vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Thời gian thực hiện kể từ ngày 15-9-2025 đến khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các viên chức được cử đi hỗ trợ có trách nhiệm hỗ trợ cán bộ, công chức ở địa phương trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký đất đai thuộc thẩm quyền của UBND cấp xã; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực đăng ký đất đai. Đồng thời, nắm bắt và tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và kiến nghị của địa phương liên quan đến lĩnh vực đăng ký đất đai báo cáo VPĐKĐĐ cấp tỉnh để tổng hợp báo cáo Sở NN-MT.

Giám đốc các VPĐKĐĐ cấp tỉnh, Giám đốc các Chi nhánh VPĐKĐĐ thuộc Văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh có trách nhiệm tạo điều kiện và theo dõi tình hình, kết quả triển khai nhiệm vụ của viên chức, thuộc đơn vị mình; báo cáo Sở NN-MT kịp thời giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết các khó khăn, vướng mắc của địa phương trong lĩnh vực đăng ký đất đai.

THANH HIỀN

