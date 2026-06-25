Đấu tranh thành công 7 chuyên án, thu giữ hơn 1,1 tấn ketamine

Ngày 25-6, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết công tác biên phòng và xây dựng lực lượng 6 tháng đầu năm 2026.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM dự và chỉ đạo hội nghị.

Thủ trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TPHCM trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Quân khu 7 cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ

6 tháng đầu năm 2026, công tác Đảng, công tác chính trị được cấp ủy, chỉ huy các cấp Bộ đội Biên phòng Thành phố triển khai toàn diện, đồng bộ, bám sát nhiệm vụ chính trị và tình hình thực tiễn.

Đơn vị lãnh đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng; tổ chức 17.650 lượt tổ với 65.400 lượt cán bộ, chiến sĩ tuần tra, kiểm soát, thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc nhận Giấy khen của Bộ Tư lệnh TPHCM và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đơn vị chủ trì, phối hợp triệt phá thành công 7 chuyên án, xử lý 197 vụ/241 đối tượng; thu giữ hơn 1,1 tấn ketamine, hơn 26kg ma túy tổng hợp, 14 bánh heroin; xử lý vi phạm hành chính và nộp ngân sách Nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

Công tác giáo dục chính trị, xây dựng nền nếp chính quy được duy trì nghiêm; tổ chức hiệu quả phong trào "Thi đua Quyết thắng" và các đợt thi đua cao điểm.

Các chương trình an sinh xã hội như "Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản", "Ngày hội Biên phòng toàn dân"… tiếp tục phát huy hiệu quả, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Thiếu tướng Vũ Văn Điền phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Vũ Văn Điền biểu dương những kết quả nổi bật mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đạt được trong 6 tháng qua.

Đồng chí yêu cầu đơn vị chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh khu vực biên giới biển, cửa khẩu cảng.

Cùng với đó, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; tập trung đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện "mẫu mực, tiêu biểu".

MẠNH THẮNG