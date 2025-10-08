TPHCM: Đã tiếp nhận gần 49 tỷ đồng ủng hộ đồng bào bị bão lũ

Ngày 8-10, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Ban Vận động cứu trợ Thành phố tổ chức tiếp nhận ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ gây ra.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận hỗ trợ từ Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn

Tại buổi tiếp nhận, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận nguồn hỗ trợ từ: Công ty TNHH MTV Petrolimex Sài Gòn; Công ty CP Giáo dục Ismart; Công ty CP Giáo dục Gela; Trung tâm ngoại ngữ ICLC liên lục địa; Học viện Acaderm, với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng. Ngoài ra, ngành y tế TPHCM cũng hỗ trợ 5.000 túi thuốc gia đình.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Vận động cứu trợ TPHCM gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng nhân ái, những nghĩa cử cao đẹp của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp đã tham gia đóng góp ủng hộ.

Những đóng góp, ủng hộ của các đơn vị là nguồn lực quý báu, giúp nhân dân tại các địa phương vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, sớm ổn định cuộc sống. Mọi đóng góp của các đơn vị, cá nhân sẽ được sử dụng đúng mục đích, kịp thời, hiệu quả, được công khai trên các phương tiện truyền thông và Cổng thông tin điện tử của Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Các đơn vị tại buổi tiếp nhận

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh thông tin, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM đã tổ chức buổi phát động, kêu gọi nhân dân, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn dành những sự sẻ chia, giúp đỡ về tinh thần, vật chất, góp phần hỗ trợ đồng bào khắc phục thiệt hại do bão, lũ gây ra. Tại buổi phát động, đã ghi nhận số tiền đóng góp ủng hộ hơn 35,6 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị

Tính đến ngày 7-10, Ban Vận động cứu trợ TPHCM đã tiếp nhận 3.016 lượt ủng hộ với số tiền hơn 48,4 tỷ đồng. Từ nguồn tiếp nhận được, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố - Ban Vận động cứu trợ Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão, lũ trực tiếp tại các tỉnh Bắc bộ, Bắc Trung bộ tổng số tiền hơn 47 tỷ đồng.

Sở Y tế trao tặng túi thuốc y tế đến người dân vùng bão lũ

Tiếp nhận hỗ trợ từ các đơn vị

Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tiếp tục nhận đóng góp của các tổ chức, cá nhân. Mọi đóng góp gửi về Ủy ban MTTQ TPHCM. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank). Số tài khoản (VNĐ): 000870406009898. Số tài khoản (USD): 000884006001818. Hoặc trực tiếp tại trụ sở: Ủy ban MTTQ TPHCM. Địa chỉ: số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Tân Định, TPHCM.

THÁI PHƯƠNG