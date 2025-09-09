TPHCM đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt trong giao thông công cộng

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường mong muốn Mastercard hỗ trợ lắp đặt hệ thống thu phí, thiết bị đọc thẻ, phát triển ứng dụng di động và truyền thông để thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường trao đổi với đại diện Tập đoàn Mastercard. Ảnh: QUỐC HÙNG

Chiều 9-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đã tiếp và làm việc với Tập đoàn Mastercard về việc triển khai các giải pháp thanh toán thông minh cho hệ thống giao thông công cộng như metro, xe buýt và buýt đường sông.

Theo Mastercard, TPHCM sẽ là một trong những địa phương đầu tiên tại Việt Nam áp dụng hệ thống thanh toán mở (open-loop), cho phép người dân sử dụng thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc ví điện tử để thanh toán trực tiếp cho các chuyến đi.

Thông tin về hạ tầng giao thông công cộng của TPHCM, lãnh đạo TPHCM cho biết, tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) vận hành từ cuối năm 2024, với 17 đoàn tàu, mỗi đoàn gồm 3 toa, sức chứa tối đa 930 hành khách.

Trong 8 tháng đầu năm nay, metro số 1 đã phục vụ hơn 12 triệu lượt khách, vượt 1,3 lần so với dự báo. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 sẽ có thêm 5 tuyến metro mới.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: QUỐC HÙNG

Song song đó, TPHCM đang khai thác 138 tuyến xe buýt với hơn 2.200 xe, mỗi ngày thực hiện 13.000 chuyến, phục vụ khoảng 250.000 lượt khách.

Thành phố hướng đến mục tiêu 100% xe buýt sử dụng năng lượng xanh (điện) vào năm 2030.

Ngoài ra, thành phố còn có tuyến buýt đường sông kết nối nhiều khu vực ven sông và mạng lưới xe đạp công cộng với hơn 770.000 tài khoản đăng ký.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường với các đại biểu. Ảnh: QUỐC HÙNG

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường nhấn mạnh, thành phố đang ưu tiên chuyển đổi số trong giao thông, đặc biệt là thanh toán không tiền mặt nhằm nâng cao an toàn và trải nghiệm cho người dân. Dự án của Mastercard sẽ giúp thúc đẩy thói quen sử dụng giao thông công cộng của người dân thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường đề nghị Mastercard tiếp tục đồng hành cùng thành phố, đảm bảo 100% phương tiện công cộng được trang bị thiết bị thanh toán số.

UBND TPHCM giao Công ty Đường sắt đô thị số 1 (HURCH) làm đầu mối triển khai hợp tác với Mastercard trong thời gian tới.

QUỐC HÙNG