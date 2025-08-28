Shopping lớn tại ga Metro Bến Thành – cơ hội săn hàng giá hời

Trong khuôn khổ chương trình Shopping Season – Tưng bừng mua sắm Hè 2025, từ ngày 28-8 đến 7-9-2025, tại tầng B1 ga Metro Bến Thành, TPHCM sẽ diễn ra chương trình khuyến mãi đặc biệt “Shopping lễ lớn cùng Metro săn sale”, do Satrafoods phối hợp tổ chức.

Chương trình mang đến nhiều ưu đãi hấp dẫn dành cho khách hàng. Cụ thể, với hóa đơn mua sắm từ 199.000 đồng, khách hàng được tặng 1 lon kem đặc Brothers 390g. Với hóa đơn từ 499.000 đồng, khách hàng nhận thêm 1 chai dầu ăn Cooking Oil 1 lít. Bên cạnh đó, khi thanh toán qua ZaloPay, khách hàng còn được giảm trực tiếp 10.000 đồng cho đơn từ 199.000 đồng và 20.000 đồng cho đơn từ 399.000 đồng.

Điểm nhấn của chương trình là sự kết hợp giữa không gian metro hiện đại với chuỗi bán lẻ Satrafoods, tạo điều kiện để người dân vừa di chuyển, vừa dễ dàng tiếp cận nguồn hàng thiết yếu, chất lượng cao với giá ưu đãi. Đây cũng là bước đi mới trong việc khai thác không gian metro cho hoạt động thương mại, đồng thời góp phần thúc đẩy tiêu dùng nội địa.

Với thời gian mở cửa từ 10 giờ đến 22 giờ hằng ngày, sự kiện hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, văn minh ngay dưới lòng đất trung tâm TPHCM.