Sẽ có cơ chế thu hút nhân tài thông qua tiếp nhận hoặc hợp đồng với chuyên gia

Theo tờ trình tóm tắt dự án Luật Viên chức (sửa đổi), dự án luật tập trung vào 3 định hướng: đổi mới tuyển dụng, tạo liên thông nhân lực công - tư và cải cách cơ chế đánh giá. Theo đó, tuyển dụng viên chức sẽ thực hiện qua hình thức thi tuyển, xét tuyển và tiếp nhận người có kinh nghiệm từ khu vực công - tư...

Toàn cảnh phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Bên cạnh đó, dự thảo thiết kế cơ chế thu hút nhân tài chất lượng cao thông qua tiếp nhận hoặc hợp đồng với chuyên gia. Việc đánh giá viên chức được tiến hành thường xuyên, đa chiều, dựa trên kết quả công việc, chất lượng dịch vụ và mức độ hài lòng của người dân. Chính phủ cũng đề xuất xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về viên chức để quản lý minh bạch, tạo cơ chế sàng lọc người không đáp ứng yêu cầu.

Trình bày báo cáo thẩm tra dự án Luật Viên chức (sửa đổi), Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp, Phó Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Trường Giang cho biết, đa số các thành viên ủy ban tán thành việc sửa đổi toàn diện Luật Viên chức. Bên cạnh đó, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành quản lý viên chức theo vị trí việc làm, coi đây là cơ sở cho trả lương mới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trao đổi phiên thảo luận, đa số các đại biểu bày tỏ ủng hộ thống nhất với nhiều nội dung trong tờ trình và báo cáo thẩm tra. Ủng hộ Điều 21 về hợp đồng lao động và dịch vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, Luật Viên chức và Luật Nhà giáo đã được xử lý đồng bộ, không mâu thuẫn. Đây là công cụ then chốt để thu hút nhân lực chất lượng cao, song đại biểu đề nghị thể hiện tên điều khoản rõ ràng hơn để làm nổi bật chính sách này.

Nhiều đại biểu cũng đồng tình cho rằng cần quy định chính sách phát triển đơn vị sự nghiệp công lập trong luật, song đề nghị cần định hướng rõ là chỉ duy trì đơn vị cung cấp dịch vụ công thiết yếu, còn lại từng bước xã hội hóa. Các đại biểu cũng đề xuất mở rộng quyền viên chức, tuy nhiên cần rà soát kỹ các điều khoản về “việc không được làm” và hợp đồng, tránh lợi dụng làm ảnh hưởng nhiệm vụ chính.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu. Ảnh: VIẾT CHUNG

Các đại biểu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp đồng có thời hạn, coi đây là cơ chế thay đổi nhận thức từ “biên chế suốt đời” sang “làm theo việc, theo thời hạn”, đề nghị dự thảo luật phải nhấn mạnh chính sách đào tạo, thu hút nhân tài và có cơ chế ràng buộc trách nhiệm, tránh lạm dụng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, dự thảo luật cần bảo đảm tăng cường tính minh bạch và chống lạm dụng trong tuyển dụng công chức; nhấn mạnh, xác định cán bộ là gốc của công việc; chọn cán bộ phải đủ đức, đủ tài, đủ tâm, đủ tầm, đủ sức và có nhiệt huyết với công việc thì cần xây dựng hệ thống đánh giá viên chức. Chủ tịch Quốc hội cho rằng, xây dựng đội ngũ viên chức phải chuyên nghiệp, tạo cơ chế linh hoạt trong tuyển dụng và bảo đảm quyền lợi chính đáng của viên chức; thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý viên chức, xây dựng nền hành chính công minh, minh bạch, hiện đại. Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý, việc quản lý viên chức theo vị trí việc làm, đổi mới phương thức tuyển dụng viên chức, phân loại đơn vị sự nghiệp công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin… cần có những quy định rõ ràng.

Kết luận phiên thảo luận, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, UBTVQH cho rằng, dự thảo đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10 theo quy trình một kỳ họp; dự thảo có nhiều điểm đổi mới, hướng đến xây dựng đội ngũ viên chức chuyên nghiệp, tuyển dụng linh hoạt, mở rộng quyền nhưng đồng thời đề cao trách nhiệm, gắn với ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cần giữ quy định về đơn vị sự nghiệp công lập trong dự thảo, nhưng chỉ dừng ở mức khung, tạo cơ sở pháp lý cho Chính phủ chi tiết hóa, đồng thời nghiên cứu xây dựng luật chung cho cả đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập.

UBTVQH thống nhất với các điểm mới về quản lý viên chức theo vị trí việc làm, liên thông nhân lực công - tư, mở rộng quyền viên chức trong ký hợp đồng nghề nghiệp và tham gia kinh doanh, song phải thống nhất với các luật hiện hành. Về tuyển dụng, đề nghị giao thẩm quyền cho cơ quan quản lý đơn vị sự nghiệp, phân cấp cho người đứng đầu khi cần, đồng thời người có thẩm quyền tuyển dụng cũng là người ký hợp đồng lao động và dịch vụ.

Sáng 29-9, UBTVQH cũng cho ý kiến về dự án Luật Giám định tư pháp (sửa đổi).

LÂM NGUYÊN