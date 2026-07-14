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Hơn 1 tỷ cổ phiếu Vietbank lên sàn HOSE

SGGPO

Gần 1,08 tỷ cổ phiếu VBB của Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) đã chính thức giao dịch trên Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE).

Hơn 1 tỷ cổ phiếu Vietbank lên sàn HOSE

Sáng 14-7, cổ phiếu VBB đã chính thức được niêm yết và giao dịch trên sàn HOSE. Trong ngày đầu chào sàn, giá tham chiếu của cổ phiếu VBB là 13.300 đồng/cổ phiếu với biên độ dao động 20%. Với quy mô niêm yết hơn 1 tỷ cổ phiếu, giá trị vốn hóa của Vietbank tại thời điểm niêm yết đạt khoảng 14.400 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch đầu tiên trên HOSE, VBB mở sàn tăng mạnh lên 15.100 đồng/cổ phiếu sau đó thu hẹp đà tăng xuống còn 13.450 đồng/cổ phiếu vào khoảng 11 giờ, tăng 1,1% so với tham chiếu, trong khi VN-Index giảm khoảng 20 điểm.

Trước đó, ngày 29-6-2026, cổ phiếu VBB đã hoàn tất việc hủy đăng ký giao dịch trên hệ thống UPCoM để chuẩn bị cho việc chuyển sàn lên HOSE. Tại phiên giao dịch cuối cùng trên UPCoM, cổ phiếu VBB đóng cửa ở mức giá 13.700 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức tăng 45% so với đầu năm 2026 với thanh khoản bình quân ở mức trên 100.000 cổ phiếu/phiên.

Ông Nguyễn Hữu Trung, Phó Chủ tịch HĐQT Vietbank, cho biết việc chuyển qua sàn HOSE kỳ vọng sẽ giúp cho ngân hàng mở rộng khả năng tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân nhằm huy động vốn trung và dài hạn trong thời gian tới. Ông cũng cam kết nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và phát triển bền vững theo các chuẩn mực của doanh nghiệp niêm yết.

NHUNG NGUYỄN

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Cổ phiếu VBB VietBank Nguyễn Hữu Trung Biên độ dao động VBB UPCoM HoSE Giá tham chiếu Niêm yết Thị trường vốn

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