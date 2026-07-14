Kinh tế

Thị trường

Sáng 14-7: Giá vàng trong nước giảm sâu

SGGPO

Giá vàng trong nước sáng nay 14-7 chưa dừng đà giảm, dù giá vàng thế giới trên thị trường châu Á sáng nay phục hồi nhẹ. 

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Vào khoảng 9 giờ, giá vàng miếng SJC được Công ty SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều qua, niêm yết ở mức 143,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng miếng SJC 1,7 triệu đồng/lượng chiều mua và 1,6 triệu đồng/lượng chiều bán so với cuối giờ chiều qua, báo giá ở mức 143,3 triệu đồng/lượng mua vào và 146,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn 9999 sáng nay cũng được Công ty SJC giảm 1,6 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, giao dịch ở mức 142,8 triệu đồng/lượng mua vào và 146,3 triệu đồng/lượng bán ra.

Tập đoàn Phú Quý giảm giá vàng nhẫn 1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, báo giá ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146 triệu đồng/lượng bán ra.

Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng giao ngay trên sàn Kitco cùng thời điểm ngày 14-7 (giờ Việt Nam) ở mức 4.004,63 USD/ounce, tăng khoảng 3 USD so với giá chốt phiên tại New York đêm 13-7. Mức giá này sau khi quy đổi tương đương 127,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước khoảng 18,4-19,2 triệu đồng/lượng so với chiều qua ở mức 17-18,5 triệu đồng/lượng.

Triển vọng ngắn hạn của giá vàng thế giới vẫn đối mặt nhiều thách thức khi thị trường ngày càng nghiêng về khả năng FED tiếp tục nâng lãi suất. Các nhà phân tích hàng hóa của Bank of America cũng đã hạ dự báo giá vàng bình quân năm 2026 xuống 14%, còn 4.360 USD/ounce, phản ánh quan điểm thận trọng hơn đối với diễn biến của thị trường trong những tháng còn lại của năm.

Trong khi đó, ông Robert Minter, Giám đốc Chiến lược Đầu tư của Abrdn cho rằng, nhà đầu tư không nên quá chú trọng vào những biến động giá ngắn hạn mà cần nhìn vào vai trò ngày càng quan trọng của vàng trong hệ thống tài chính toàn cầu.

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NHUNG NGUYỄN

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