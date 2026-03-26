TPHCM ghi nhận một sinh viên bị viêm màng não mô cầu

Ca bệnh viêm màng não mô cầu tại TPHCM được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới từ ngày 11-3 đến 19-3. Người sống cùng nhà đã được uống thuốc kháng sinh dự phòng. 

Thông tin trên được đề cập trong báo cáo của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM về tình hình dịch bệnh truyền nhiễm tuần 11 năm 2026 (từ ngày 9 - 15-3).

Theo đó, bệnh nhân viêm màng não mô cầu là một sinh viên 21 tuổi, ngụ ở phường Bình Lợi Trung, TPHCM. Sinh viên này đang học online tại Trường Đại học Giao thông Vận tải.

Bệnh khởi phát vào ngày 9-3. Đến ngày 10-3, bệnh nhân vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định điều trị, rồi được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM vào ngày 11-3.

Ảnh màn hình 2026-03-26 lúc 15.45.23.png
Bệnh nhân 21 tuổi được điều trị từ ngày 11 đến 19-3 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM.

Kết quả điều tra dịch tễ cho thấy, sinh viên này chưa từng tiêm vaccine ngừa bệnh do não mô cầu.

Sau thời gian điều trị, bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện vào ngày 19-3. Bên cạnh đó, 2 người sống cùng nhà với sinh viên này đã được y tế địa phương cho uống thuốc Ciprofloxacin 500mg, 1 viên liều duy nhất dự phòng.

Thời điểm hiện tại, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM đang điều trị bệnh nhi 11 tuổi (Phú Quốc, An Giang) mắc bệnh do não mô cầu. Dù nhập viện trong tình trạng nguy kịch nhưng bệnh nhi được cứu sống kịp thời do kịp thời gian vàng.

GIAO LINH

