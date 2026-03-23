Bệnh viêm não mô cầu gia tăng: giám sát chặt chẽ, hạn chế lây lan

Viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Trong bối cảnh thời tiết mùa xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng trong mùa lễ hội đầu năm 2026 làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) vừa có văn bản gửi các sở y tế về việc triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh viêm não mô cầu khi dịch bệnh nguy hiểm này có chiều hướng diễn biến phức tạp. Theo đó, qua hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm, từ đầu năm 2026 đến nay, tại một số địa phương, như: Hà Nội, Hà Tĩnh, Lào Cai, An Giang, Vĩnh Long, Lâm Đồng... đã ghi nhận các trường hợp mắc viêm não mô cầu. Trong đó tuần qua, tại Đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) đã ghi nhận một bé gái tên là T.H.N.Y. (11 tuổi) tử vong do viêm não mô cầu. Còn tại tỉnh Lâm Đồng ghi nhận một học sinh 14 tuổi bị viêm não mô cầu và có tới hơn 60 người tiếp xúc gần, bao gồm cả nhân viên y tế. Trước đó, trong năm 2025, cả nước ghi nhận gần 100 ca viêm não mô cầu và 3 ca tử vong.

Viêm não mô cầu thường rất nguy hiểm với trẻ nhỏ

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm não mô cầu, Cục Phòng bệnh nêu rõ, viêm não mô cầu là bệnh truyền nhiễm cấp tính, lây truyền qua đường hô hấp, diễn biến nhanh và có tỷ lệ tử vong cao. Trong bối cảnh thời tiết mùa xuân, nhu cầu đi lại, giao lưu, tụ tập đông người gia tăng trong mùa lễ hội đầu năm 2026 làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Tiêm vaccine là một trong biện pháp hiệu quả phòng ngừa bệnh viêm não mô cầu

Để chủ động kiểm soát, hạn chế tối đa số mắc và tử vong do bệnh viêm não mô cầu, cục đề nghị các sở y tế tăng cường giám sát, phát hiện mới bệnh viêm màng não mô cầu tại cơ sở y tế; điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị dự phòng, theo dõi chặt chẽ tình trạng sức khỏe các trường hợp tiếp xúc gần với người mắc bệnh và triển khai các biện pháp xử lý ổ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Các cơ sở điều trị phải đảm bảo tổ chức thu dung, chẩn đoán sớm, cách ly, điều trị tích cực, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp biến chứng nặng, tử vong và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng lây nhiễm...

MINH KHANG