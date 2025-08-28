TPHCM: Hệ thống bán lẻ tung gói khuyến mãi lớn dịp 2-9

Trong cao điểm mua sắm chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh 2-9, nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM đồng loạt triển khai các chương trình khuyến mãi quy mô lớn. Hoạt động này không chỉ kích cầu tiêu dùng, giảm áp lực chi tiêu cho người dân, mà còn góp phần giữ ổn định thị trường. Trong đó, hệ thống SATRA triển khai nhiều gói ưu đãi mới, kết hợp giảm giá trực tiếp với tích điểm dài hạn, tạo hiệu ứng rõ nét trên thị trường.

Satramart rợp sắc đỏ ưu đãi mừng Quốc khánh 2-9

Kích cầu tiêu dùng, giữ ổn định thị trường

Theo ghi nhận, nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao trong tuần cuối tháng 8. Các mặt hàng thực phẩm tươi sống, gia vị, nước giải khát, sản phẩm chăm sóc cá nhân là nhóm tiêu thụ mạnh nhất. Để đón đầu đợt cao điểm, nhiều hệ thống bán lẻ tại TPHCM đồng loạt giảm giá, tổ chức chương trình khuyến mãi.

Tại hệ thống Satramart và gần 180 cửa hàng Satrafoods, SATRA triển khai chương trình khuyến mãi kéo dài từ 30-8 đến 14-9. Điểm nhấn là các gói ưu đãi gắn liền với nhu cầu thiết yếu hằng ngày, từ thực phẩm, gia vị đến sản phẩm gia dụng, giúp người tiêu dùng có thêm lựa chọn với chi phí hợp lý.

Đại diện SATRA cho biết: “Các chương trình khuyến mãi được thiết kế trên cơ sở nắm bắt sát nhu cầu của người dân. Không chỉ tập trung vào hàng tiêu dùng nhanh, chúng tôi lựa chọn cả thực phẩm tươi sống, gia vị, nước giải khát – những sản phẩm gắn với bữa cơm và sinh hoạt hằng ngày. Đây cũng là cách chúng tôi góp phần bình ổn giá, đảm bảo nguồn cung ổn định trong giai đoạn cao điểm lễ hội.”

Theo Sở Công Thương TPHCM, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 7 tháng đầu năm 2025 đạt hơn 1,07 triệu tỷ đồng, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Mức tăng này phản ánh sức mua dần hồi phục sau nhiều khó khăn, nhưng áp lực chi phí sinh hoạt của người dân vẫn lớn. Do đó, việc doanh nghiệp bán lẻ tung các gói khuyến mãi nhân dịp lễ Quốc khánh được xem là giải pháp vừa kích cầu, vừa chia sẻ khó khăn với người tiêu dùng.

Thực phẩm tươi sống, gia vị, nước giải khát,... được siêu thị giảm giá sâu dịp này - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Chị Nguyễn Thị Hồng Nhung, cư dân phường Bến Thành, cho biết: “Tôi thấy các chương trình năm nay thiết thực hơn. Quà tặng là những sản phẩm gia đình cần dùng hằng ngày, hàng tươi sống và gia vị cũng giảm giá sâu. Đi siêu thị những ngày này vừa đông vui, vừa cảm thấy nhẹ gánh chi tiêu.”

Tri ân khách hàng, lan tỏa giá trị hàng Việt

Một trong những điểm mới của chương trình năm nay là SATRA triển khai cơ chế tích lũy điểm – đổi voucher, kéo dài đến hết ngày 20-10. Theo đó, khách hàng mua sắm tại Satramart hoặc Satrafoods được cộng điểm vào tài khoản và có thể đổi lấy voucher cho lần mua kế tiếp. Đây là cách chuyển ưu đãi từ ngắn hạn trong mùa lễ sang lợi ích tích lũy lâu dài, khuyến khích khách hàng duy trì thói quen mua sắm.

Ông Lâm Quốc Thanh, Tổng Giám đốc SATRA, chia sẻ: “Khuyến mãi không chỉ là giảm giá trong ngắn hạn. Chúng tôi muốn tạo thêm giá trị sau mùa cao điểm, để khách hàng cảm thấy mỗi lần mua sắm đều mang lại lợi ích lâu dài. Đây là định hướng bán lẻ hiện đại và bền vững mà SATRA đang theo đuổi.”

Ngoài ra, năm nay SATRA còn đưa vào chương trình loạt sản phẩm OCOP và nhãn hàng xanh. Người tiêu dùng có thể tìm thấy miến khoai lang, hạt điều, sản phẩm thủy sản chế biến cùng các sản phẩm mang thương hiệu SATRA và đối tác nội địa với mức giá ưu đãi. Việc đưa đặc sản vùng miền và nhãn hàng xanh vào hệ thống bán lẻ hiện đại vừa tạo thêm sự phong phú cho giỏ hàng, vừa góp phần khẳng định giá trị hàng Việt trong lòng người tiêu dùng đô thị.

Chị Nguyễn Bích Ngọc, khách hàng tại Satramart Phạm Hùng, phường Chánh Hưng, nhận xét: “Tôi thấy thú vị khi đặc sản vùng miền được đưa vào siêu thị, vừa dễ tiếp cận, vừa an tâm về chất lượng. Ngoài ra, việc tích điểm cũng khiến tôi cảm giác gắn bó hơn, vì lợi ích không chỉ trong một lần mua.”

Sản phẩm Cofidec foods được giảm giá nhiều trong đợt khuyến mại này. Ảnh: SATRA

Các chuyên gia cho rằng, việc tích hợp sản phẩm OCOP và chương trình tích điểm – voucher là xu hướng bán lẻ mới: vừa quảng bá hàng Việt, vừa xây dựng hệ sinh thái tiêu dùng bền vững, tạo sự gắn kết giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Không chỉ dừng ở hoạt động kinh doanh, các chương trình khuyến mãi mùa lễ 2-9 năm nay được kỳ vọng tạo cú hích cho tiêu dùng nội địa, đồng thời lan tỏa giá trị hàng Việt.

Đại diện SATRA khẳng định: “Các sản phẩm trong chương trình đều được chọn lọc kỹ càng, tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và quen thuộc với gia đình Việt. Chúng tôi xem đây là cơ hội để tri ân khách hàng, đồng hành cùng người tiêu dùng TPHCM trong bối cảnh chi phí sinh hoạt còn nhiều áp lực.”

Với cách tiếp cận mới, gắn khuyến mãi ngắn hạn với ưu đãi dài hạn, đồng thời quảng bá sản phẩm Việt, SATRA đang góp phần hình thành mô hình bán lẻ có trách nhiệm, hiện đại và gắn bó với cộng đồng. Đây cũng là xu hướng cần được nhân rộng để hệ thống bán lẻ TPHCM tiếp tục phát huy vai trò bệ đỡ của hàng Việt, đồng hành cùng người tiêu dùng trong mọi giai đoạn phát triển.

NHẬT XUÂN