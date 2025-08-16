Phường Xóm Chiếu phấn đấu di dời 100% công trình, nhà ở ven kênh rạch

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh và Thiếu tướng Vũ Văn Điền tặng hoa của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chúc mừng đại hội

Dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội, thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM, đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, ghi nhận tinh thần đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, toàn hệ thống chính trị và nhân dân phường Xóm Chiếu trong nhiệm kỳ vừa qua.

Theo đồng chí Trương Thị Bích Hạnh, trong nhiệm kỳ mới, phường Xóm Chiếu cần sớm định hình không gian phát triển mới, xác định rõ tiềm năng, thế mạnh, định hướng phát triển trên lợi thế dân số đông, nguồn nhân lực dồi dào, có trên 3.800 đơn vị kinh tế là doanh nghiệp và hộ kinh doanh, nên có giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trương Thị Bích Hạnh phát biểu chỉ đạo đại hội

Cùng với đó, phường cần tập trung công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao hiệu quả quản lý về đô thị, làm sao để từ con hẻm, vỉa hè phải sạch đẹp, khang trang. Cùng với đó, vận động nhân dân tham gia các mô hình, hoạt động bảo vệ môi trường, giữ vệ sinh môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2025-3030, phường đề ra 14 chỉ tiêu chủ yếu, trong đó có chỉ tiêu đến cuối nhiệm kỳ, số doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, chất lượng đạt 40 doanh nghiệp/1.000 dân; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, di dời 100% công trình, nhà ở trên và ven kênh rạch theo kế hoạch vốn của thành phố; 100% tuyến đường, hẻm trên địa bàn phường không tồn đọng rác; 100% chất thải rắn sinh hoạt được thu gom; 100% chất thải y tế và nước thải công nghiệp được xử lý.

Đại biểu biểu quyết tại đại hội

Cùng với đó, 2 công trình trọng tâm và nhiều chương trình hành động cũng được phường Xóm Chiếu đặt ra. Trong đó có công trình xây dựng đường số 1 (từ đường Tôn Thất Thuyết đến hẻm số 326 đường Đoàn Văn Bơ); mở rộng khuôn viên Trường THCS Vân Đồn; xây dựng mới Trung tâm Y tế; xây dựng mới chung cư cấp D tại số 6 bis đường Nguyễn Tất Thành.

Đồng chí Trương Thị Bích Hạnh chúc mừng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xóm Chiếu

Tại đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ phường Xóm Chiếu nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 29 đồng chí đã ra mắt. Đồng chí Nguyễn Quốc Thái giữ chức Bí thư Đảng ủy phường.

THÁI PHƯƠNG