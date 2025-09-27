TPHCM: Hơn 10.000 thí sinh tham gia tuyển dụng giáo viên năm học 2025-2026

Sáng 27-9, kỳ thi tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo TPHCM năm học 2025-2026 do Sở GD-ĐT TPHCM tổ chức đã đồng loạt diễn ra tại 6 điểm thi, với tổng số hơn 10.000 thí sinh tham dự.

Tại Trường THPT Trưng Vương (phường Sài Gòn), từ 6 giờ 30 phút, nhiều thí sinh đã có mặt rất sớm tại điểm tổ chức kỳ tuyển dụng. Đây là điểm tổ chức tuyển dụng giáo viên bậc mầm non.

Đại diện hội đồng tuyển dụng cho biết, tổng số thí sinh tham gia tuyển dụng năm nay ở bậc mầm non là 1.783 thí sinh. Tổng chỉ tiêu tuyển dụng của bậc học này là 603 giáo viên.

Các thành viên trong hội đồng phân công nhiệm vụ trước giờ thí sinh làm thủ tục tham dự kỳ thi

Thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Hằng (33 tuổi, nhà ở phường Tam Bình) cho biết, cô có hơn 10 năm kinh nghiệm làm giáo viên ở trường ngoài công lập.

"Tham gia kỳ tuyển dụng giáo viên năm nay, tôi đăng ký nguyện vọng vào Trường Mầm non Hoa Mai (phường Tam Bình) gần nhà cho thuận tiện đi lại. Tôi chọn môi trường công lập với mong muốn phát triển bản thân một cách bài bản và chuyên nghiệp hơn, ngoài ra chế độ chính sách dành cho giáo viên cũng ổn định hơn môi trường ngoài công lập", thí sinh Ngọc Hằng bày tỏ.

Một chút lo lắng trước khi vào phòng thi

Để chuẩn bị cho vòng thi thực hành, thí sinh này đã dành ra hơn một tháng ôn tập về kỹ năng, kiến thức, tham khảo kinh nghiệm của các bạn đồng nghiệp là giáo viên trường công lập trong việc lập kế hoạch giảng dạy, tổ chức hoạt động dạy học.

Thí sinh này cho biết, yêu cầu quan trọng nhất đối với một giáo viên mầm non là sự yêu nghề, chỉ khi có lòng yêu nghề mới vượt qua được mọi áp lực, khó khăn.

Các thí sinh nghe phổ biến quy định kỳ thi

Trường hợp khác, Trương Thanh Trúc là thí sinh có hơn 10 năm là giáo viên mầm non tại Trường Mầm non 5 (quận Tân Bình cũ, nay là phường Tân Sơn Nhất). Tuy nhiên, do bận việc gia đình nên năm 2023, cô xin nghỉ dạy.

Sau 2 năm làm công việc khác, nay Thanh Trúc tham gia kỳ thi tuyển dụng giáo viên với mong muốn trở lại nghề giáo viên mầm non. Thí sinh này nhận định, năm nay, số lượng thí sinh tham gia ứng tuyển rất đông, yêu cầu công việc có nhiều thay đổi so với cách đây 2 năm.

Thí sinh Trương Thanh Trúc đăng ký nguyện vọng tuyển dụng vào Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tân Hòa)

"Tôi đã cập nhật những đổi mới của ngành nhưng vẫn có một chút lo lắng. Tuy nhiên, khi được làm đúng chuyên môn, tôi tự tin mình sẽ làm tốt. Tôi nghĩ tiêu chí quan trọng nhất đối với giáo viên mầm non trong bối cảnh mới là sự năng động, sáng tạo, nhưng vẫn phải giữ đạo đức nghề nghiệp. Nguyện vọng đăng ký tuyển dụng của tôi năm nay là Trường Mầm non Sơn Ca (phường Tân Hòa)", thí sinh Thanh Trúc chia sẻ.

Ở góc độ khác, theo thí sinh Nguyễn Thị Hồng Đào, đăng ký nguyện vọng vào Trường Mầm non Sơn Ca (phường Đông Hưng Thuận), năm nay, môi trường công lập thu hút nhiều ứng viên đăng ký tuyển dụng do có nhiều quy định mới về cải thiện thu nhập cho giáo viên.

"Ở giai đoạn đầu đăng ký, mỗi thí sinh được đăng ký 2 nguyện vọng, sau đó Sở GD-ĐT TPHCM thay đổi còn 1 nguyện vọng. Tôi nghĩ do số lượng đăng ký năm nay khá đông nên việc điều chỉnh còn 1 nguyện vọng giúp tuyển dụng công khai, minh bạch trong xét tuyển. Nếu năm nay không trúng tuyển, năm sau tôi sẽ tiếp tục tham gia tuyển dụng", thí sinh Hồng Đào cho hay.

Thí sinh chờ đợi trước khi bước vào phần thi thực hành

Ngoài điểm thi Trường THPT Trưng Vương, kỳ tuyển dụng còn diễn ra tại 5 địa điểm khác gồm: Trường THPT Hùng Vương, Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa, Trường THPT Gia Định, Trường THPT Marie Curie và Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ.

Tổng số thí sinh tham gia tuyển dụng giáo viên năm nay trên địa bàn TPHCM là hơn 10.000 người.

THU TÂM