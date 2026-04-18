TPHCM khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026

Ngày 18-4, tại Đường sách TPHCM, Sở VH-TT TPHCM tổ chức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 năm 2026 với chủ đề “Tri thức thay đổi cuộc đời”.

Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức khai mạc Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần 5 năm 2026. Ảnh: HỒ SƠN

Tham dự chương trình có các đồng chí: Phạm Thu Hường, Phó Vụ trưởng Vụ Địa phương 3, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM; Hồ Thị Ánh Tuyết, Thành ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Thành Đoàn TPHCM; Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư, Đại sứ Văn hóa đọc danh dự TPHCM... cùng đông đảo bạn đọc.

NSND Trọng Phúc cùng nhóm múa Mặt Trời trình bày ca khúc "Bài ca đất phương Nam" (sáng tác: Lư Nhất Vũ, thơ: Lê Giang), mở đầu lễ khai mạc. Ảnh: HỒ SƠN

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 5 diễn ra trên toàn thành phố từ ngày 18 đến 22-4, tập trung tại một số điểm như Đường sách TPHCM (phường Sài Gòn), chung cư Vista Verde (phường Cát Lái), Thư viện Bình Dương (phường Phú Lợi), Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu (phường Bà Rịa) và Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa - Vũng Tàu tại đặc khu Côn Đảo.

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 mang đến nhiều hoạt động như tổ chức các chương trình đọc sách kết hợp giữa truyền thống và hiện đại; giới thiệu các hình thức xuất bản điện tử, chuyển đổi số trong lĩnh vực xuất bản; phát triển phong trào đọc sách, viết sách, quảng bá sách, lưu giữ sách và đưa tri thức từ sách vào thực tiễn cuộc sống.

Đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, phát biểu tại chương trình. Ảnh: HỒ SƠN

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM, cho biết đây là năm thứ 5 TPHCM tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam, đồng thời là năm đầu tiên sự kiện được tổ chức với quy mô của TPHCM mới.

Theo đồng chí Lê Văn Minh, Ngày Sách và Văn hóa đọc năm nay cũng là một trong chuỗi hoạt động của TPHCM chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), đặc biệt là kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức mang tên Thành phố Hồ Chí Minh (1976 - 2026).

“Thành phố xác định, sách và văn hóa đọc không chỉ là hoạt động bồi dưỡng đời sống tinh thần, xây dựng nét đẹp văn hóa trong nhân dân, mà còn góp phần nâng cao dân trí, tri thức, xứng tầm với vị thế của TPHCM là một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn của cả nước”, đồng chí Lê Văn Minh nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi trao bảng tượng trưng thẻ thư viện cho học sinh đạt giải cuộc thi "Lớn lên cùng sách". Ảnh: HỒ SƠN

Dịp này, Sở VH-TT TPHCM cũng trao bảng tượng trưng 310 thẻ thư viện cho các em học sinh đạt giải cuộc thi “Lớn lên cùng sách”.

HỒ SƠN