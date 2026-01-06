TPHCM: Khởi tố người đánh tài xế xe công nghệ

Ngày 6-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với La Thiên Bảo (sinh năm 1994, ngụ tỉnh Đồng Tháp) về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”.

Theo thông tin ban đầu, tối 13-12-2025, Công an phường Hạnh Thông tiếp nhận tin báo của ông N.Q.L (sinh năm 1986, tài xế xe công nghệ) bị hành hung, phương tiện bị hư hỏng trong quá trình chở khách.

Theo đó, khoảng 20 giờ 20 cùng ngày, ông L. lái ô tô chở 6 hành khách, trong đó có La Thiên Bảo, đi đường Lê Văn Khương (phường Tân Thới Hiệp) đến đường Phan Văn Trị (phường Hạnh Thông). Trong quá trình di chuyển, một người trong nhóm say rượu, nôn ói trong xe, ông L đề nghị hành khách hỗ trợ chi phí vệ sinh xe, nên phát sinh mâu thuẫn, cự cãi.

Bị can La Thiên Bảo

Khi xe đến giao lộ đường Phan Văn Trị - đường Lê Đức Thọ, nhóm khách yêu cầu dừng xe xuống đi bộ. Sau đó, một người trong nhóm thanh toán đầy đủ tiền cước và chi phí rửa xe cho tài xế.

Tuy nhiên, sau khi nhóm hành khách rời đi một đoạn, ông L mở cửa gọi La Thiên Bảo quay lại nói chuyện. Sau đó, Bảo lớn tiếng cự cãi và đánh ông L. Bảo còn đá gãy 2 kính chiếu hậu của ô tô.

Khi được người dân can ngăn, Bảo rời khỏi hiện trường.

VĂN ANH