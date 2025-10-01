Nhiều hoạt động giao lưu trong Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam 2025

Từ ngày 1 đến 7-10, Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam sẽ diễn ra tại Hà Nội và Thanh Hóa. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Kế hoạch hợp tác văn hóa, nghệ thuật và du lịch giai đoạn 2021-2025 giữa Bộ VH-TT-DL Việt Nam và Bộ VH-DL Lào.

Tuần Văn hóa Lào là sự kiện thường niên luân phiên tổ chức tại mỗi nước, nhằm tôn vinh tình hữu nghị và mối quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc. Sự kiện mang đến cơ hội quảng bá nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa đặc sắc của Lào đến đông đảo công chúng Việt Nam, đồng thời tạo cầu nối tăng cường sự hiểu biết, gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Trong nhiều năm qua, hợp tác văn hóa và du lịch Việt Nam - Lào đạt được những kết quả nổi bật. Các chương trình nghệ thuật, giao lưu nhân dân, hoạt động kỷ niệm lịch sử đã góp phần khẳng định mối quan hệ thủy chung, son sắt được Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Souphanouvong gây dựng, gìn giữ và vun đắp qua nhiều thế hệ.

Trên lĩnh vực du lịch, Việt Nam hiện đứng thứ 2 trong số các quốc gia gửi khách đến Lào, trong khi Lào nằm trong nhóm 15 thị trường hàng đầu của du lịch Việt Nam. Riêng 8 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đã đón 134.507 lượt khách Lào, tăng 33,1% so với cùng kỳ năm 2024; đồng thời, trong 6 tháng đầu năm, Lào đã đón gần 589.000 khách Việt, tăng 15% so với năm trước.

Hợp tác song phương còn ghi dấu bằng những dự án có ý nghĩa chính trị - văn hóa sâu sắc như: Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại Viêng Chăn, dự kiến hoàn thành cuối năm 2025, hay việc UNESCO công nhận Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Lào) cùng Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Việt Nam) là Di sản Thiên nhiên thế giới liên biên giới đầu tiên của hai nước. Đặc biệt, tuyến đường Trường Sơn trên đất Lào cũng đã được xếp hạng Di tích Quốc gia Lào, minh chứng sinh động cho mối quan hệ lịch sử và tình đoàn kết chiến đấu keo sơn của hai dân tộc.

Lễ khai mạc Tuần Văn hóa Lào tại Việt Nam năm 2025 và chương trình biểu diễn của đoàn nghệ thuật nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra vào tối ngày 2-10 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

MAI AN