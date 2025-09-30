Chủ tịch Quốc hội Cuba bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam

Sáng 30-9, Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đã đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam từ ngày 30-9 đến 5-10, theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: QUOCHOI.VN

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã đón Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández tại sân bay quốc tế Nội Bài.

Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn diễn ra trong năm hữu nghị kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Cuba. Đây cũng là lần thứ 5 ông Esteban Lazo Hernández có chuyến thăm tới Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Điểm nhấn đặc biệt trong chuyến thăm là việc hai bên sẽ đồng chủ trì phiên họp lần thứ hai Ủy ban hợp tác liên nghị viện Việt Nam - Cuba, một cơ chế hợp tác mới hiệu quả và đóng vai trò quan trọng trong tổng thể mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước.

Đây cũng được đánh giá là một sáng kiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của lãnh đạo hai Quốc hội, nhằm tạo ra một kênh trao đổi trực tiếp, thường xuyên, có tổ chức giữa cơ quan lập pháp hai nước.

BÍCH QUYÊN