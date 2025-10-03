TPHCM luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore đến đầu tư

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định, lãnh đạo Thành ủy TPHCM luôn tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp trong và ngoài nước, đặc biệt doanh nghiệp Singapore, đến đầu tư, sản xuất, kinh doanh tại thành phố.

Sáng 3-10, tại Trung tâm hành chính Bình Dương (cơ sở 2), đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tiếp và làm việc với Đoàn doanh nghiệp công nghệ cao Singapore do Giáo sư Almegidl Mohammed Abdullah, Giám đốc điều hành SABIC làm Trưởng đoàn.

Tham dự có ông Trần Phước Anh, Đại sứ Việt Nam tại Singapore; ông Cao Xuân Thắng, Tham tán, Thương vụ Việt Nam tại Singapore, cùng đại diện các doanh nghiệp Singapore.

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND TPHCM bày tỏ vui mừng khi được tiếp đoàn và cho biết Singapore hiện là quốc gia dẫn đầu vốn đầu tư tại Việt Nam và TPHCM.

Đồng chí nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là hướng đi tất yếu của Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng, trong đó chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao, công nghệ xanh. Hiện thành phố đang triển khai đầu từ dự án đường sắt Bàu Bàng – Cái Mép, nghiên cứu dự án đầu tư cảng Cần Giờ cũng như đang phát triển các tuyến đường sông… nhằm tạo thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa đến các cảng, phát triển kinh doanh, xuất khẩu. Bằng chiến lược phát triển hạ tầng siêu kết nối và kiến tạo đô thị xanh, thông minh, TPHCM đang quyết tâm bước vào nhóm 100 thành phố đáng sống nhất thế giới, lấy hạnh phúc của người dân làm thước đo cho sự phát triển.

Đồng chí Võ Văn Minh bày tỏ mong muốn, đoàn sẽ tiếp tục trở lại thăm TPHCM và có những chương trình đào tạo nguồn nhân lực tại thành phố, đóng góp cho sự phát triển kinh tế giữa hai quốc gia Việt Nam và Singapore. Đồng chí khẳng định, lãnh đạo Thành ủy TPHCM luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Singapore nói riêng, các doanh nghiệp nước ngoài, các doanh nghiệp trong nước đến thành phố đầu tư, sản xuất, kinh doanh phát triển.

Tại buổi làm việc, Giáo sư Almegidl Mohammed Abdullah, Giám đốc điều hành SABIC (SABIC là công ty hóa chất đa dạng toàn cầu), bày tỏ vui mừng khi được đến Việt Nam. Ông đánh giá Việt Nam là đất nước năng động, đang trên đà tăng trưởng nhanh của khu vực Châu Á.

Giáo sư chia sẻ, mục tiêu của đoàn đến thăm lần này nhằm tìm hiểu, trao đổi về tiềm năng, triển vọng hợp tác đầu tư, xúc tiến thương mại dịch vụ, công nghiệp và công nghiệp phụ trợ vào thành phố. Giáo sư Almegidl Mohammed Abdullah hy vọng, trong thời gian tới, ông cũng như các cộng sự, các doanh nghiệp Singapore sẽ có sự đóng góp trong phát triển của TPHCM.

Cũng tại buổi làm việc, các doanh nghiệp Singapore đã được đại diện Ban Quản lý các khu công nghiệp và đại diện lãnh đạo các sở liên quan của TPHCM chia sẻ thông tin về hoạt động, môi trường đầu tư cũng như các chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư về lĩnh vực công nghệ cao tại khu công nghiệp công nghệ cao, khu chế xuất trên địa bàn TPHCM.

Đặc biệt, đoàn doanh nghiệp đã được đại diện Sở Tài chính thông tin về Nghị quyết số 98 tới đây sẽ trình Quốc hội để được thông qua. Đây là Nghị quyết về thí điểm cơ chế đặc thù riêng dành cho TPHCM, nhằm tạo thể chế với ưu đãi tốt nhất cho các nhà đầu tư chiến lược vào thành phố; là bước tiến để thành phố đẩy nhanh hơn quá trình thu hút các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực công nghệ cao, phát triển các khu công nghiệp xanh, thông minh, tạo lực để thành phố phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong giai đoạn mới.

Phát biểu tại buổi tiếp, Đại sứ Việt Nam tại Singapore Trần Phước Anh khẳng định, Đại sứ quán sẽ luôn là cầu nối đưa doanh nghiệp Singapore đầu tư vào Việt Nam, đặc biệt tại TPHCM ở lĩnh vực công nghệ cao, đồng thời mong muốn góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố.

