Cuba tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam đầu tư

Đây là thông điệp được Chủ tịch Quốc hội chính quyền nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández đưa ra trong cuộc gặp với doanh nghiệp TPHCM, ngày 3-10.

Quang cảnh cuộc gặp gỡ. Ảnh: MINH CHÂU

Trong bối cảnh Cuba đang đối mặt với nhiều thách thức như bị bao vây cấm vận, khó khăn tài chính, cấp vốn, thanh khoản ngoại tệ, thiếu hụt năng lượng, lãnh đạo Quốc hội Cuba đã kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và TPHCM nói riêng đẩy mạnh đầu tư vào Cuba, trở thành những đối tác kiên định và tin cậy trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội của Cuba trong thời gian tới.

Phát biểu trước đại diện của hơn 40 doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội Cuba nhấn mạnh, Cuba mong muốn được thấy doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện ngày càng nhiều tại đặc khu kinh tế Mariel. Đồng chí Esteban Lazo Hernández khẳng định với quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước, Cuba đang dành rất nhiều sự ưu tiên cho doanh nghiệp Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández trao đổi với một số đại diện doanh nghiệp. Ảnh: MINH CHÂU

Theo Chủ tịch Quốc hội Cuba, trong lĩnh vực nông nghiệp, chính phủ nước này sẵn sàng giao thêm đất cho các dự án của doanh nghiệp Việt Nam, không chỉ trồng lúa mà cả các loại cây công nghiệp và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Sản xuất phân bón, thức ăn chăn nuôi, chăn nuôi heo là những mảng kinh doanh kỳ vọng thu hút được nhiều doanh nghiệp Việt Nam đầu tư.

“Chúng tôi sẵn sàng tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào tất cả các lĩnh vực Cuba ưu tiên”, Chủ tịch Quốc hội Cuba đề cập thêm các lĩnh vực như năng lượng, y tế, khoa học công nghệ, công nghệ sinh học, giao thông vận tải…

Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng thẳng thắn thừa nhận vẫn còn những tồn tại, rào cản cho việc thu hút đầu tư vào Cuba như thủ tục hành chính còn rườm rà và khó khăn trong nghĩa vụ thanh toán tài chính. Hiện Cuba vẫn còn những khoản nợ đối với doanh nghiệp Việt Nam. Dù vậy, đồng chí Esteban Lazo Hernández cho biết, Chính phủ Cuba đang từng bước thu xếp và ưu tiên thanh toán cho doanh nghiệp Việt Nam, đồng thời nghiên cứu cơ chế hoán đổi nợ, giúp tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư. Điều này cho thấy quyết tâm của Cuba trong việc giữ chân và phát triển hợp tác với các nhà đầu tư đến từ Việt Nam.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng phát biểu tại cuộc gặp. Ảnh: MINH CHÂU

Đại diện chính quyền TPHCM, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng mong muốn Cuba tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp TPHCM nói riêng có thêm cơ hội phát triển tại Cuba. Trung tâm Xúc tiến thương mại và đầu tư TPHCM cần phối hợp chặt chẽ với Tổng Lãnh sự quán Cuba tại TPHCM để tổ chức các hoạt động trao đổi thông tin, giới thiệu chủ trương kêu gọi đầu tư từ Cuba đến doanh nghiệp Việt Nam và TPHCM.

“Chúng tôi tin rằng cuộc gặp hôm nay sẽ mở ra những kết quả tốt đẹp trong tương lai cho mối quan hệ hợp tác đầu tư giữa doanh nghiệp Việt Nam và đất nước Cuba,” đồng chí Nguyễn Văn Dũng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández gặp Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM.

﻿Ảnh: MINH CHÂU

Chiều 3-10, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernández đã thăm và gặp gỡ Hội hữu nghị Việt Nam - Cuba TPHCM. Tại cuộc gặp, sau khi lắng nghe những phát biểu, chia sẻ của Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TPHCM Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM Trương Thị Hiền, đồng chí Esteban Lazo Hernández đã đánh giá cao hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba TPHCM, góp phần củng cố tình đoàn kết hữu nghị truyền thống hai nước. Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng cảm ơn sự ủng hộ thiết thực của Hội hữu nghị Việt Nam-Cuba như phối hợp cùng Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TPHCM tổ chức chương trình Mặt trời không biên giới, vận động quyên góp hỗ trợ lắp đặt các hệ thống điện Mặt trời tại các trường học trên khắp Cuba… Trước đó, Chủ tịch Quốc hội Cuba cũng đã đến thăm và giao lưu với sinh viên Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. Chiều tối cùng ngày, đồng chí Esteban Lazo Hernández cùng đoàn đại biểu Quốc hội Cuba rời TPHCM.

Tin liên quan Tăng cường hợp tác giữa TPHCM với các địa phương Cuba

MINH CHÂU