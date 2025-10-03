1.200 thiếu nhi Việt – Lào chung vui đêm hội Trung thu

Hơn 1.200 thiếu nhi hai nước Việt Nam – Lào đã cùng chung vui trong chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” lần thứ IV, tối 2-10 tại xã Hướng Lập (tỉnh Quảng Trị).

Clip đêm hội trăng rằm biên cương

Đêm hội có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, Bộ đội Biên phòng hai nước và chính quyền huyện Sepon (tỉnh Savannakhet, Lào). Đặc biệt, 200 học sinh cùng thầy cô giáo Lào đã vượt biên giới đến dự, tạo nên không khí thắm tình hữu nghị, rộn ràng ánh trăng rằm.

Văn nghệ đêm hội trăng rằm biên cương

Các em nhỏ say mê với múa lân, văn nghệ, trò chơi dân gian và nhận hàng ngàn phần quà ý nghĩa. Ban tổ chức đã trao hơn 1.300 suất quà, 18 xe đạp, 1 tivi, tổng trị giá hơn 400 triệu đồng. Cùng ngày, tại mốc 591, “Tiết học biên cương” giúp hơn 400 học sinh hai bên biên giới hiểu thêm về truyền thống đoàn kết đặc biệt Việt – Lào.

Học sinh biên giới mừng vui xem văn nghệ

Dịp này, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng phối hợp tổ chức 33 chương trình “Biên cương – Đêm hội trăng rằm” khắp hai tuyến biên giới và đặc khu Cồn Cỏ, trao 13.500 suất quà với tổng trị giá hơn 2,7 tỷ đồng.

Nhiều suất quà ý nghĩa trao tặng đến các em học sinh

Đại tá Đinh Xuân Hùng, Chính ủy Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, những món quà tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, vun đắp tình đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc Việt – Lào, để Trung thu biên giới thêm trọn vẹn yêu thương.

Thiếu nhi hai nước Việt Nam – Lào nhận những món quà ý nghĩa từ ban tổ chức

MINH PHONG