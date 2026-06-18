Kinh tế

TPHCM lên kế hoạch đấu giá 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm

SGGPO

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với 8 lô đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phường An Khánh.

Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Khu đô thị Thủ Thiêm, phường An Khánh, TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Theo kế hoạch, việc đấu giá được thực hiện theo lộ trình, bảo đảm tuân thủ chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Thành ủy và UBND TPHCM; đồng thời gắn với tiến độ phát triển Khu đô thị mới Thủ Thiêm và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Thành phố yêu cầu quá trình triển khai phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan; chủ động xử lý các tình huống phát sinh, tránh kéo dài, chậm trễ.

Việc đấu giá được chia thành 4 giai đoạn, gồm: chuẩn bị tổ chức đấu giá; tổ chức cuộc đấu giá quyền sử dụng đất; công nhận kết quả đấu giá; và thực hiện nghĩa vụ tài chính sau khi người trúng đấu giá hoàn thành nộp tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.

UBND TPHCM giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan lập thủ tục, tham mưu UBND TPHCM phê duyệt phương án đấu giá, giá khởi điểm và quyết định đấu giá quyền sử dụng đất.

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8 lô đất được đấu giá

UBND phường An Khánh được giao lập phương án đấu giá, gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường thẩm định, trình UBND TPHCM xem xét, phê duyệt theo quy định.

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THANH HIỀN

Từ khóa

khu đô thị mới Thủ Thiêm UBND TPHCM đấu giá khu đất

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