Dọn vệ sinh hẻm, chào đón năm mới 2026

Sáng 1-1-2026, đông đảo người dân khu phố 15, phường Cầu Ông Lãnh ra quân tổng vệ sinh các tuyến hẻm , tạo không gian sạch đẹp, thông thoáng để chào đón năm mới 2026.

Bà con khu phố 15, phường Cầu Ông Lãnh cùng nhau quét dọn, thu gom rác tại các tuyến hẻm trong sáng 01-01-2026.

Từ 6 giờ 30 phút, bà con tập trung trước Trường Mầm non 20-10, mang theo chổi, ky hốt rác, bao tay… để quét dọn, thu gom rác thải trên các tuyến hẻm 385 Nguyễn Trãi, 373 Nguyễn Trãi và một phần đường Nguyễn Cảnh Chân. Không khí lao động buổi sáng sớm diễn ra sôi nổi, vui tươi với sự tham gia của nhiều cô bác lớn tuổi, phụ nữ và các hộ dân sinh sống dọc tuyến hẻm.

Hoạt động này không chỉ góp phần làm sạch môi trường, chỉnh trang mỹ quan đô thị mà còn thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của người dân khu phố trong việc giữ gìn không gian sống xanh – sạch – đẹp. Dịp này, Ban điều hành khu phố cũng vận động các hộ dân treo cờ Tổ quốc chào mừng năm mới Dương lịch, làm nên hình ảnh trang trọng, ấm áp trong khu dân cư.

Việc duy trì tổng vệ sinh định kỳ và huy động sự tham gia tự giác của người dân đã trở thành nét đẹp sinh hoạt cộng đồng ở khu phố 15, góp phần lan tỏa nếp sống văn minh, nâng cao chất lượng đời sống đô thị ở cơ sở.

Các bác lớn tuổi nhưng vẫn nhiệt tình quét dọn, thu gom rác trên vỉa hè tuyến đường Nguyễn Trãi trong buổi tổng vệ sinh chào năm mới 2026.

Phân loại, thu gom rác thải sau khi quét dọn các tuyến hẻm, góp phần giữ gìn môi trường sạch đẹp.

Bà con khu phố 15, phường Cầu Ông Lãnh vui vẻ chụp ảnh lưu niệm sau buổi tổng vệ sinh các tuyến hẻm, thể hiện tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư văn minh, sạch đẹp.

HOÀNG HÙNG - TRÚC BẠCH