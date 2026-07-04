Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026

Sáng 4-7, Chính phủ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6-2026 và hội nghị trực tuyến với các địa phương. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến dự và chỉ đạo hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị

Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã đề nghị các địa phương có ý kiến, đi thẳng vào những khó khăn, vướng mắc nổi lên, đồng thời thể hiện quyết tâm bằng những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm, hướng tới hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Nêu ý kiến tại hội nghị, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã nêu lên những khó khăn, thách thức khi tốc độ tăng trưởng của địa phương ở mức thấp trong nửa đầu năm 2026. Theo ông Việt, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự sụt giảm mạnh của ngành công nghiệp, đặc biệt là sản xuất điện do lượng nước về các hồ thủy điện giảm đáng kể. Bên cạnh đó, việc thi công, sửa chữa kéo dài trên quốc lộ 6 (đây là tuyến giao thông huyết mạch kết nối phường Hòa Bình của tỉnh Phú Thọ với Mộc Châu) đã ảnh hưởng lớn đến lưu thông hàng hóa và hoạt động du lịch.

Song, theo lãnh đạo địa phương này, mặc dù khó khăn nhưng vẫn duy trì được sức hút đầu tư khi thu hút 22 dự án, với tổng vốn đăng ký khoảng 43.000 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm (gấp 5 lần cùng kỳ năm trước); đồng thời, khởi công 2 dự án điện năng lượng mặt trời và dự án điện gió.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trong khi đó, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa thông tin, mặc dù thu ngân sách đạt khoảng 66% dự toán năm, tốc độ tăng trưởng GRDP của địa phương vẫn thấp hơn kịch bản đề ra.

Lãnh đạo địa phương này xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, địa phương sẽ tập trung tạo mọi điều kiện để các nhà máy hoạt động ổn định, nâng cao công suất sản xuất. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án lớn với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, trong đó có các dự án luyện cán thép, hóa chất, cảng container và trung tâm thương mại quy mô lớn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Là tỉnh miền núi, áp lực hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong nửa cuối năm của Đắk Lắk rất lớn. Để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP cả năm là 10,02%, Đắk Lắk phải đạt mức tăng trưởng 11,65% trong 6 tháng cuối năm. Trao đổi tại hội nghị, ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết, khó khăn hiện nay đến từ tỷ trọng nông nghiệp còn cao, tiến độ giải ngân đầu tư công chậm, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, giá vật liệu xây dựng cũng như công tác chuẩn bị đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk xác định, để tạo đột phá cần phải tập trung vào 3 nhóm trọng tâm: giải ngân 100% vốn đầu tư công, xử lý dứt điểm các nút thắt về giải phóng mặt bằng, đất đai, vật liệu xây dựng và tập trung tháo gỡ 306 dự án tồn đọng; huy động tối đa nguồn lực đầu tư tư nhân, cải cách mạnh thủ tục hành chính theo cơ chế "luồng xanh”; xây dựng cơ chế theo dõi, hỗ trợ từng dự án ngay từ khi quyết định chủ trương đầu tư đến khi triển khai thực hiện.

Hà Nội và TPHCM tăng trưởng tích cực

Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, kinh tế - xã hội nước ta quý 2 và 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả quan trọng; tiếp tục đà tăng trưởng trên hầu hết các lĩnh vực và là điểm sáng của khu vực cũng như thế giới.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm ước đạt 8,18%, trong đó khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ đóng góp trên 88% vào tăng trưởng. Trong đó, 9 địa phương tăng trưởng 2 con số; Hà Nội và TPHCM tăng trưởng tích cực hơn so với thời điểm tháng 5. Số doanh nghiệp gia nhập thị trường đạt 169.800 doanh nghiệp, tăng 11,2%, cao hơn số rút lui khỏi thị trường.

Cũng theo báo cáo, tiêu dùng quý 2 tăng 13,9% so với cùng kỳ, 6 tháng đầu năm tăng 12,9%; khách quốc tế đạt kỷ lục với 12,25 triệu lượt, tăng gần 14,9%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 1,8 triệu tỷ đồng, tăng gần 13%. Thu hút FDI là điểm sáng, vốn FDI đăng ký đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61%, vốn FDI thực hiện đạt gần 13,03 tỷ USD, tăng 11,2%. Xuất nhập khẩu ước đạt 549,6 tỷ USD, tăng 27,1% so với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu đạt 266,5 tỷ USD, tăng 21%, tăng cao nhất từ năm 2022 đến nay.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát, an ninh năng lượng được bảo đảm. Chỉ số CPI tháng 6 giảm 0,39% so với tháng trước; bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,38% so với cùng kỳ...

Trong 6 tháng cuối năm, Bộ Tài chính đề xuất các bộ, ngành, địa phương tập trung giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công, bảo đảm hiệu quả thực chất; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn cho đầu tư và an sinh xã hội. Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ, ngành, địa phương thiết lập cơ chế điều phối liên vùng trong quản lý nguồn cung vật liệu xây dựng, bảo đảm cho đầu tư công, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia.

Đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TPHCM phát biểu trực tuyến tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Về điều hành chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai các giải pháp ổn định lãi suất, tỷ giá, bảo đảm thanh khoản cho nền kinh tế. Kiểm soát tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; hướng tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên; đẩy mạnh xử lý nợ xấu và tái cơ cấu hệ thống các tổ chức tín dụng.

Một trong những nhiệm vụ được đề xuất là các bộ, ngành, địa phương đẩy mạnh phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, các công nghệ chiến lược; hoàn thành kết nối, đồng bộ các cơ sở dữ liệu về Trung tâm dữ liệu quốc gia...

Trước đó, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ của Quốc hội và các cơ quan trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, chung sức, đồng lòng và quyết tâm của toàn hệ thống chính trị, người dân, cộng đồng doanh nghiệp... nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội tháng 6, quý 2 và 6 tháng đầu năm tiếp tục chuyển biến khá tích cực, đạt nhiều kết quả quan trọng, quý sau tốt hơn quý trước, tạo đà và tạo lực để hoàn thành các nhiệm vụ phát triển của cả năm.

ĐỖ TRUNG