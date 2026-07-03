Cán cân thương mại đảo chiều, 6 tháng đầu năm nhập siêu gần 16,7 tỷ USD

Sáng 3-7, tại Hà Nội, Cục Thống kê (Bộ Tài chính) tổ chức họp báo công bố số liệu thống kê kinh tế - xã hội quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026.

Tàu container cập cảng Gemalink (phường Tân Phước, TPHCM). Ảnh: THÀNH HUY

Theo số liệu báo cáo, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 2-2026 đạt mức tăng trưởng khá, với tốc độ tăng ước đạt 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng hơn 4%, đóng góp gần 5,7% vào mức tăng chung GDP của nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng gần 11%, đóng góp hơn 50%; khu vực dịch vụ tăng gần 7,9%, đóng góp hơn 44%.

Bà Nguyễn Thị Hương, Cục trưởng Cục Thống kê thông tin tại cuộc họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 8,18% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng gần 3,9%, đóng góp gần 5,7% vào mức tăng chung GDP của nền kinh tế. Khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,8%, đóng góp hơn 47% và khu vực dịch vụ tăng hơn 8%, đóng góp hơn 47%.

Về thương mại, trong 6 tháng đầu năm, tổng kim ngạch thương mại đạt gần 550 tỷ USD, trong đó xuất khẩu tăng 21% và nhập khẩu tăng hơn 37% so với cùng kỳ năm trước.

Đáng chú ý, cán cân thương mại có sự đảo chiều so với cùng kỳ năm ngoái khi 6 tháng đầu năm 2026 Việt Nam ước tính nhập siêu gần 16,7 tỷ USD (6 tháng đầu năm 2025 Việt Nam xuất siêu gần 8 tỷ USD).

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: LƯU THỦY

Về chỉ số giá tiêu dùng (CPI), bình quân quý 2-2026 tăng 5,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân 6 tháng đầu năm 2025, CPI tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.

Về “bức tranh” doanh nghiệp, có 169.800 doanh nghiệp thành lập mới, quay lại thị trường trong 6 tháng đầu năm, nhưng có khoảng 151.100 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh và rút lui khỏi thị trường.

Cũng theo thống kê, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam trong 6 tháng đầu năm ước đạt hơn 13 tỷ USD, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao nhất 6 tháng đầu năm trong các năm từ 2022 đến nay.

Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm tăng 17,4%, trong khi mức chi ngân sách Nhà nước chỉ tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2025 do thực hiện chủ trương tiết kiệm chi thường xuyên. Điều này giúp đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời cho các đối tượng theo quy định.

LƯU THỦY