AEON khai trương trung tâm bách hóa và siêu thị tinh gọn đầu tiên tại miền Trung

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai trương. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Đây là Trung tâm Bách hóa tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket - SSM) thứ 5 của AEON Việt Nam, cũng là mô hình SSM đầu tiên của doanh nghiệp tại khu vực miền Trung.

Cách sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển, AEON Đà Nẵng Thanh Khê hướng đến phục vụ người dân đô thị và lượng lớn du khách đến TP Đà Nẵng.

Khu vực siêu thị đề cao tiêu chuẩn an toàn và tươi ngon. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Trung tâm thương mại rộng gần 30.000m², gồm 4 tầng, có trung tâm bách hóa tổng hợp, siêu thị tinh gọn, khu thực phẩm; khu vực kinh doanh thời trang; khu vui chơi, giải trí; nhà hàng, rạp chiếu phim...

Không gian mua sắm mang đậm phong cách Nhật Bản. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cho biết, Việt Nam là thị trường chiến lược của AEON. Tập đoàn đang mở rộng hệ thống với nhiều mô hình bán lẻ phù hợp từng địa phương. AEON Đà Nẵng Thanh Khê đi vào hoạt động góp phần mở rộng hiện diện của AEON tại miền Trung, tạo việc làm, thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế - xã hội TP Đà Nẵng.

Ông Tezuka Daisuke, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng, AEON Đà Nẵng Thanh Khê quy tụ nhiều thương hiệu lần đầu có mặt tại thành phố, mang đến trải nghiệm mua sắm mới. Dự án cũng thể hiện niềm tin của Tập đoàn AEON vào môi trường đầu tư, kinh doanh và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng.

XUÂN QUỲNH