Chủ tịch UBND TPHCM nêu 3 giải pháp để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6-2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được đã có bài tham luận về những kế hoạch trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của thành phố từ nay đến cuối năm.

Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế của TPHCM đạt 8,55% (quý 1 đạt 8,57%, quý 2 đạt 8,53%), đóng góp 24,5% GDP của cả nước. Đây là mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua tại TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, trong những tháng qua, môi trường đầu tư của thành phố hấp dẫn hơn, điều này được chứng minh bằng việc tỷ lệ doanh nghiệp thành lập mới cao hơn doanh nghiệp rút khỏi thị trường. Nếu như trong năm 2025, tỷ lệ này là âm, thì đến nay, tỷ lệ này đã tăng lên 1,07.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với giải ngân đầu tư công, tính đến hết tháng 6-2026, TPHCM giải ngân được hơn 51.600 tỷ đồng, đạt 35% kế hoạch được giao. Nếu quý 1 năm 2026, tốc độ giải ngân chỉ 9,2% và đến hết tháng 5 mới đạt khoảng 16,9%, thì riêng trong tháng 6 này đã tăng lên 18%.

“Kết quả này có được chính là nhờ vào đầu tháng 6 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã mạnh dạn điều động 46 cán bộ từ cấp sở, ngành, thành phố về các xã, phường và các tổng công ty. Lựa chọn những đồng chí có năng lực vượt trội để phụ trách công việc, vì vậy, hiệu quả trong công tác đầu tư công và giải ngân đầu tư công đã tăng lên một cách rõ rệt”, đồng chí Nguyễn Văn Được thông tin.

Về công tác giáo dục và chuẩn bị cho năm học mới, đồng chí Nguyễn Văn Được cho biết, sau sáp nhập, TPHCM có địa bàn rộng hơn với dân số trên 14 triệu người, đây là áp lực rất lớn về đầu tư giáo dục. Trước tình hình trên, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TPHCM đã phát động chương trình "100 ngày đêm để hoàn thành 1.000 phòng học". Đến nay, trong tổng số 73 dự án, có 53 dự án sẽ hoàn thành trước ngày 5-9, dự án còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 12-2026.

Lãnh đạo TPHCM cũng cho biết, nhờ huy động mọi nguồn lực từ tư nhân đến Nhà nước tham gia đầu tư (thông qua hình thức BT, BO, đầu tư công), đến nay, TPHCM đã đạt chuẩn 280 phòng học/10.000 dân. TPHCM phấn đấu đến năm học 2028 - 2029 hoàn thành chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được báo cáo tại hội nghị. Ảnh: VIẾT CHUNG

Từ năm học 2026 - 2027, thành phố triển khai miễn phí cho mượn sách giáo khoa, bắt đầu từ lớp 1, lớp 6 và lớp 10, tiến tới áp dụng cho tất cả các khối vào năm 2029. Riêng học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và trẻ em khuyết tật, thành phố dành 150 tỷ đồng để cấp sách giáo khoa miễn phí hàng năm.

Song, bên cạnh những mặt tích cực, TPHCM vẫn còn một số tồn tại, khó khăn. Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, tăng trưởng kinh tế dù đạt mức cao nhất trong 10 năm qua (8,55%) nhưng vẫn thấp hơn so với kỳ vọng là 10%. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công có tăng cao nhưng chưa đạt mục tiêu đề ra (kế hoạch tháng 6 phải đạt 40% nhưng thực tế mới đạt 35%), chưa tương xứng với tiềm năng của TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được nêu dự báo, 6 tháng cuối năm, kinh tế tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhưng TPHCM quyết tâm thực hiện cam kết với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Trung ương là thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng 2 con số và tổng thu ngân sách trên 1 triệu tỷ đồng.

Để làm được điều này, Chủ tịch UBND TPHCM nêu 3 giải pháp cơ bản: Thứ nhất, triển khai quyết liệt Kết luận 18 của Trung ương, các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị, của Quốc hội. Thứ hai, để tăng trưởng cả năm trên 10%, các quý còn lại phải đạt mức tăng 11% và 11,8%. TPHCM sẽ huy động mọi nguồn lực đầu tư tư nhân vào GRDP; quyết tâm giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công, kết hợp với đẩy mạnh giải ngân các dự án đầu tư theo hình thức PPP. Thứ ba, phê duyệt quy hoạch tổng thể TPHCM trong tháng 10 để sẵn sàng tiếp nhận các luồng đầu tư mới, góp phần thúc đẩy tăng trưởng.

ĐỖ TRUNG