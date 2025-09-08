Sức hấp dẫn của một đô thị đáng sống

Nhắc đến TPHCM, người ta thường nghĩ ngay đến trung tâm kinh tế năng động, đầu tàu tăng trưởng của cả nước. Song song với hình ảnh đó, một nét đặc trưng đã thấm sâu vào đời sống và trở thành giá trị đặc trưng của TPHCM - thành phố nghĩa tình. Trải qua năm tháng, nghĩa tình tiếp tục trở thành sợi dây kết nối cộng đồng giữa đô thị trẻ và đông dân nhất nước.

Quan sát các Đại hội Đảng bộ phường, xã, đặc khu tại TPHCM, dễ thấy nhiều địa phương đã đưa công tác an sinh xã hội trở thành nội dung trọng tâm, song hành cùng phát triển kinh tế. Các chỉ tiêu được xác định bao quát từ chăm lo người có công, gia đình chính sách, người yếu thế; đến tạo sinh kế bền vững cho công nhân, người lao động, hỗ trợ nghề nghiệp cho thanh niên…

Đây không phải những chỉ tiêu trên giấy, mà đã trở thành những hành động cụ thể của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở. Đó là những suất học bổng, những căn nhà xuống cấp được sửa chữa khang trang, hay những khoản vay ưu đãi để người khó khăn làm ăn phát triển kinh tế.

Ở cấp cao hơn, Đại hội Đảng bộ UBND TPHCM nhiệm kỳ 2025-2030 cũng đã đề ra những chỉ tiêu sát sườn nhằm nâng cao đời sống người dân, để người dân được thụ hưởng thành quả từ sự phát triển. Cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030: GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 14.000 - 15.000USD; đạt 35,1 giường bệnh/10.000 dân, 21 bác sĩ/10.000 dân và 35 điều dưỡng/10.000 dân; 100% người dân thành phố được khám sức khỏe ít nhất 1 lần mỗi năm. Hay đến năm 2030, có 40% trường mầm non, 45% trường tiểu học, 50% trường THCS, 38,5% trường THPT đạt chuẩn quốc gia. Phấn đấu đến năm 2030, không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo thành phố.

Điểm qua những chỉ tiêu cho thấy công tác an sinh xã hội không đơn thuần là giảm nghèo về kinh tế mà còn bao gồm cả điều kiện về y tế, giáo dục, nhà ở, thụ hưởng văn hóa... Chính sự đồng bộ này giúp an sinh không dừng lại ở sự trợ cấp nhất thời, mà hướng đến nâng chất lượng sống một cách bền vững. Sự chăm lo này đã củng cố niềm tin của nhân dân, biến những quyết tâm chính trị thành hành động cụ thể, gần gũi.

An sinh không chỉ là chính sách xã hội, mà còn là nền tảng giữ vững ổn định, đồng thuận để thành phố có thể nhanh hơn, bền vững hơn trong phát triển. Ở một nơi có tốc độ đô thị hóa thuộc loại cao nhất cả nước, với khoảng cách giàu nghèo dễ tạo ra những khoảng trống xã hội, thì nghĩa tình chính là “liều vaccine” giúp cộng đồng thêm gắn kết.

Hơn thế nữa, một đầu tàu kinh tế, động lực tăng trưởng của cả nước, một thành phố năng động không chỉ đo bằng tốc độ tăng trưởng GRDP, mà còn bằng những minh chứng từ sự văn minh, nhân văn, nghĩa tình. Việc TPHCM chú trọng đến an sinh, bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau chính là cách tạo dựng uy tín và sức hấp dẫn của một đô thị đáng sống.

Đây là trách nhiệm chính trị, cũng là truyền thống, đạo lý, là bản sắc của TPHCM. Khi giá trị nghĩa tình tiếp tục được phát huy mạnh mẽ, thành phố sẽ vừa là trung tâm kinh tế năng động, vừa là đô thị nhân văn, nơi mỗi người dân đều cảm nhận được sự sẻ chia và cơ hội vươn lên.

NGÔ BÌNH