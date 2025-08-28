TPHCM đề xuất tính tầng mái vào chỉ tiêu công viên cây xanh

TPHCM đề xuất cho phép sử dụng diện tích tầng mái công trình để tính vào chỉ tiêu công viên cây xanh công cộng, với tỷ lệ 2m² sàn xây dựng tương đương 1m² đất cây xanh

Chiều 28-8, tại kỳ họp thứ 3 HĐND TPHCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Phó Chủ tịch UBND TPHCM trình tờ trình về việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch khu vực TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng).

Một góc công viên ở Vinhomes Grand Park. Ảnh SGGP

Theo UBND TPHCM, hiện Nghị định 49/2021/NĐ-CP của Chính phủ cho phép dự án nhà ở xã hội được tăng hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần so với quy chuẩn, nếu đảm bảo yêu cầu về hạ tầng và quy hoạch. Từ đó, thành phố kiến nghị áp dụng cơ chế tương tự cho khu vực TOD, cho phép tăng hệ số sử dụng đất không quá 1,5 lần so với quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch đô thị và nông thôn.

Đáng chú ý, TPHCM đề xuất bổ sung quy định cho phép sử dụng tầng mái công trình xây dựng để tính vào chỉ tiêu công viên công cộng, theo tỷ lệ quy đổi 2m² sàn mái tương ứng 1m² đất công viên, với điều kiện đảm bảo tiếp cận thuận tiện và sử dụng được cho cộng đồng.

Ngoài ra, thành phố cũng kiến nghị giảm chỉ tiêu hạ tầng xã hội trong khu vực TOD xuống tối đa 50% so với quy chuẩn xây dựng hiện hành.

THU HƯỜNG - CẨM NƯƠNG