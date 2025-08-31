Khánh Hòa kiến nghị đình chỉ thanh tra 8 dự án

Xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Trần Hòa Nam đã ký văn bản số 2974 ngày 29-8, kiến nghị Thanh tra Chính phủ không tiến hành thanh tra (đình chỉ thanh tra) đối với 8 dự án khó khăn, vướng mắc tại tỉnh.

Các dự án này gồm: Khu đô thị biển Bình Sơn - Ninh Chữ (khu K2); Khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn; Khu dân cư Cồn Tân Lập; Khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang (phân khu 2A); Khu phức hợp Thiên Triều (tên mới là Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus); Dự án Đầu tư xây dựng nhà ở cao tầng kết hợp thương mại dịch vụ; Khu đô thị mới Đầm Cà Ná và dự án Khu đô thị mới bờ sông Dinh.

dasua-10.jpg
Dự án Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Nha Trang nhìn từ trên cao. Ảnh: HIẾU GIANG

Kiến nghị này được UBND tỉnh Khánh Hòa đưa ra trên cơ sở thống nhất ý kiến của Đoàn Thanh tra Chính phủ tại buổi làm việc ngày 28-8 vừa qua.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, đây là những dự án đã có kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, kết luận kiểm tra của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, kết quả điều tra hoặc bản án.

Riêng dự án Khu đô thị mới Đầm Cà Ná và Khu đô thị mới bờ sông Dinh, trước đây đã có kết luận thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng và Thanh tra tỉnh.

Việc đưa ra khỏi danh sách thanh tra đối với 8 dự án nêu trên sẽ giúp tỉnh Khánh Hòa thực hiện ngay các công việc để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án. Giải quyết các vấn đề tồn đọng kéo dài, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí nguồn lợi đất đai. Đồng thời giúp địa phương tập trung nguồn lực xử lý các dự án còn lại.

HIẾU GIANG

