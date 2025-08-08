TPHCM sẽ tổ chức Lễ hội Yến vào tháng 11

Lễ hội Yến TPHCM năm 2025 sẽ diễn ra tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ vào cuối tháng 11 này.

Lãnh đạo Sở Công thương TPHCM và Sở Công thương Khánh Hòa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ngày 8-8

Chiều 8-8, ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM cho hay, từ ngày 28 đến 30-11 sở sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức “Lễ hội Yến TPHCM năm 2025”.

Theo đó, lễ hội thu hút từ 50-70 gian hàng yến sào Việt Nam tham dự, cùng nhiều hoạt động như: trình diễn ẩm thực “Tinh hoa thiên nhiên trong từng món ăn”; hội thảo về giải pháp xuất khẩu và thương mại điện tử; cuộc thi “Sáng tạo bao bì và thương hiệu Yến”, “Ẩm thực Yến Việt - Tinh hoa thiên nhiên”; các phiên livestream bán hàng với sự tham gia của người có tầm ảnh hưởng đến giới trẻ…

Không gian chính được tổ chức tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ với các khu vực triển lãm, trải nghiệm dành cho khu gian hàng thương mại và ẩm thực.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TPHCM làm việc với lãnh đạo Sở Công thương Khánh Hòa ngày 8-8

Cùng ngày, tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Công thương TPHCM và Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa đã có buổi làm việc, ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) chiến lược trong việc liên kết vùng nhằm phát triển bền vững ngành yến sào Việt Nam.

Nội dung ký kết MOU gồm việc chuẩn hóa quy trình sản xuất, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của các thị trường lớn như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, Châu Âu.

Bên cạnh đó, hai bên cũng cam kết phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Yến TPHCM năm 2025 (“Yến” Festival - HCMC 2025).

THI HỒNG