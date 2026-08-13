Nguyên nhân cháy chợ Biên Hòa là do chập điện

Chiều 13-8, Công an TP Đồng Nai cho biết, qua điều tra ban đầu, nguyên nhân vụ cháy tại chợ Biên Hòa tối 5-8 được xác định do chập mạch điện bên trong một ki-ốt tại tầng trệt.

Đường dây điện bóng đèn bên trong ki-ốt do bà P.T.T. thuê xảy ra chập mạch, làm cháy vỏ dây điện. Sau đó, lửa bắt vào hàng hóa như mây tre đan, đồ trang trí bằng lá khô… rồi cháy lan sang các ki-ốt liền kề và kho chứa hàng tại lầu 1.

Lực lượng chức năng phong tỏa, điều tra nguyên nhân vụ cháy tại chợ Biên Hòa, TP Đồng Nai. Ảnh: PHÚ NGÂN

Như Báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin, khoảng hơn 20 giờ ngày 5-8, tại Trung tâm Thương mại Biên Hòa (chợ Biên Hòa) xảy ra vụ hỏa hoạn lớn. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều tài sản bị thiêu rụi trên diện tích khoảng 900m².

Do một phần nhà lồng chợ có nguy cơ sụp đổ, cơ quan chức năng đã phá dỡ khẩn cấp đoạn giữa nhà lồng dài 38m, rộng 12,7m để bảo đảm an toàn.

PHÚ NGÂN