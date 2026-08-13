Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 26 dự án luật, nghị quyết

Ngày 13-8, Văn phòng Quốc hội phát hành Thông cáo báo chí số 2437/VPQH-TTTV về dự kiến chương trình phiên họp thứ 5 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì một phiên họp của UBTVQH. Ảnh: VIẾT CHUNG

Theo đó, đợt 2 của phiên họp diễn ra trong 2 ngày 14 và 17-8; đợt 3 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28-8.

UBTVQH sẽ xem xét, cho ý kiến và chỉnh lý 26 dự án luật, nghị quyết, trong đó có Luật Phát triển đô thị; Bộ luật Hình sự (sửa đổi); Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự (sửa đổi); Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi); Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)...

Các dự thảo nghị quyết đặc thù được xem xét gồm cơ chế, chính sách cho các dự án phục vụ Hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang); xử lý khó khăn cho các dự án điện gió, điện mặt trời; cơ chế xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học - công nghệ.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về điều chỉnh chủ trương đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng và chủ trương đầu tư dự án đường Vành đai 5 - Vùng Thủ đô Hà Nội.

Ngoài ra, UBTVQH dự kiến thông qua nghị quyết thành lập các phường thuộc tỉnh Bắc Ninh; cho ý kiến về việc thành lập thành phố Quảng Ninh, thành phố Bắc Ninh và chủ trương thành lập tòa án nhân dân, viện kiểm sát nhân dân tại hai thành phố này.

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ANH PHƯƠNG