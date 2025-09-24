Xã hội

TPHCM tăng cường giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông

Chiều 24-9, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường ký ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM về việc tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Theo đó, Công an TPHCM được giao chủ trì nghiên cứu, kiến nghị sửa đổi, bổ sung Luật Xử lý vi phạm hành chính, trong đó có đề xuất áp dụng hình thức xử phạt bổ sung như lao động công ích.

Đồng thời, lực lượng công an tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn giao thông, tập trung 6 nhóm chuyên đề do Bộ Công an chỉ đạo từ đầu năm 2025.

Sở Xây dựng TPHCM chủ trì tham mưu xây dựng Đề án “Thành phố an toàn giao thông”, đẩy mạnh chuyển đổi phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng, lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải và phương tiện giao thông xanh.

Sở Xây dựng cũng được giao phối hợp xử lý các công trình vi phạm hành lang an toàn giao thông đường sắt, đồng thời triển khai kế hoạch bảo trì các tuyến quốc lộ đã được phân cấp.

Sở gd-đt tphcm xây dựng kế hoạch quản lý học sinh khi điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, xe dưới 50 phân khối; phối hợp CSGT tăng cường giáo dục kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh.

Sở Tài chính TPHCM tham mưu cân đối, bố trí nguồn vốn để sửa chữa, khắc phục các điểm xung yếu trên hệ thống cầu, hầm, đường ngang đường sắt.

TPHCM triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Ảnh: QUỐC HÙNG

Đáng chú ý, UBND và Ban An toàn giao thông cấp xã sẽ được kiện toàn, đảm nhận vai trò trực tiếp xây dựng và triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự, an toàn giao thông tại cơ sở, nhất là các địa phương có đường sắt đi qua.

UBND TPHCM nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các đơn vị, địa phương cần kịp thời báo cáo về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất UBND TPHCM xem xét, giải quyết.

QUỐC HÙNG

