Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ thông ba lá bị "bức tử" giữa khu dân cư

Ngày 24-9, UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành và địa phương liên quan kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh về tình trạng thông ba lá chết khô bất thường giữa khu dân cư tại TP Đà Lạt, như Báo SGGP đã phản ánh.

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở NN-MT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường khu vực đường Ngô Thì Sỹ (phường Xuân Hương - Đà Lạt), nơi nhiều cây thông ba lá bị chết khô không rõ nguyên nhân.

Cây thông ba lá bị héo khô, khó có thể khôi phục bị công trình đang xây dựng "quây" kín. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ. Trường hợp đủ cơ sở, cần tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, kể cả xem xét khởi tố hình sự. Kết quả báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 30-9-2025.

Một số cây thông tại tiểu khu 157B, phường Xuân Hương - Đà Lạt đã chết khô. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng nhiều cây thông ba lá bị “bức tử” tại khu vực đường Ngô Thì Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Gần khu vực này, tại tiểu khu 157B, cũng xuất hiện hiện tượng thông chết khô cạnh một căn nhà xây dựng trái phép vừa bị xử lý.

Những cây thông dần chết khô giữa khu dân cư đường Ngô Thì Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Ảnh: ĐOÀN KIÊN

