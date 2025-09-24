Lâm Đồng chỉ đạo khẩn trương làm rõ vụ thông ba lá bị "bức tử" giữa khu dân cư

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở NN-MT chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm khẩn trương phối hợp với UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra, xác minh hiện trường khu vực đường Ngô Thì Sỹ (phường Xuân Hương - Đà Lạt), nơi nhiều cây thông ba lá bị chết khô không rõ nguyên nhân.
UBND tỉnh cũng yêu cầu UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt chỉ đạo công an địa phương vào cuộc xác minh, làm rõ. Trường hợp đủ cơ sở, cần tiến hành xử lý theo quy định pháp luật, kể cả xem xét khởi tố hình sự. Kết quả báo cáo gửi UBND tỉnh trước ngày 30-9-2025.
Trước đó, Báo SGGP phản ánh tình trạng nhiều cây thông ba lá bị “bức tử” tại khu vực đường Ngô Thì Sỹ, phường Xuân Hương - Đà Lạt. Gần khu vực này, tại tiểu khu 157B, cũng xuất hiện hiện tượng thông chết khô cạnh một căn nhà xây dựng trái phép vừa bị xử lý.