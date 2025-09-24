Xử lý nghiêm việc chó, mèo thả rông nơi công cộng

Sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải thông tin phường Vũng Tàu, TPHCM ra văn bản yêu cầu xử lý các trường hợp thả rông chó, mèo nơi công cộng, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đề nghị làm nghiêm.

Ngày 23-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài "Phường Vũng Tàu, TPHCM: Chấn chỉnh việc thả rông chó, mèo nơi công cộng", phản ánh tình trạng các hộ nuôi động vật (chó, mèo) thả rông ngoài đường và nơi công cộng.

Thông tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng sau đó được chia sẻ trên nhiều fanpage và nhiều lượt tương tác, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc này.

Ngoài ra, nhiều tài khoản ở các phường khác ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũng bày tỏ bức xúc với việc thả rông chó mèo ở nơi công cộng và đề nghị chính quyền nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Tàu, đơn vị được giao chủ trì xử lý tình trạng chó, mèo thả rông cho biết, phòng đang gấp rút lên kế hoạch để triển khai phương án theo chỉ đạo của phường. Đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo không gian thoáng mát, sạch sẽ cho người dân, du khách đến vui chơi ở các khu vực công cộng của Vũng Tàu.

