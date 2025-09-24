Xã hội

Xử lý nghiêm việc chó, mèo thả rông nơi công cộng

Sau khi Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng tải thông tin phường Vũng Tàu, TPHCM ra văn bản yêu cầu xử lý các trường hợp thả rông chó, mèo nơi công cộng, nhiều người dân bày tỏ sự đồng tình ủng hộ và đề nghị làm nghiêm.

Chó thả rông ở công viên
Chó thả rông ở công viên

Ngày 23-9, Báo Sài Gòn Giải Phóng đăng bài "Phường Vũng Tàu, TPHCM: Chấn chỉnh việc thả rông chó, mèo nơi công cộng", phản ánh tình trạng các hộ nuôi động vật (chó, mèo) thả rông ngoài đường và nơi công cộng.

Thông tin của Báo Sài Gòn Giải Phóng sau đó được chia sẻ trên nhiều fanpage và nhiều lượt tương tác, bày tỏ sự ủng hộ đối với việc này.

z7045095106027_9a5e54295e941248dbdf7229c0a28bdb.jpg
Cộng đồng mạng thể hiện sự đồng tình việc xử lý chó, mèo ﻿thả rông
z7045095091832_6172bcae8a2d922dd9d78e53af84373e.jpg

Ngoài ra, nhiều tài khoản ở các phường khác ở khu vực Bà Rịa – Vũng Tàu cũng bày tỏ bức xúc với việc thả rông chó mèo ở nơi công cộng và đề nghị chính quyền nhanh chóng vào cuộc xử lý.

Liên quan đến vấn đề này, ông Nghiêm Viết Hùng, Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Vũng Tàu, đơn vị được giao chủ trì xử lý tình trạng chó, mèo thả rông cho biết, phòng đang gấp rút lên kế hoạch để triển khai phương án theo chỉ đạo của phường. Đơn vị sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để tạo không gian thoáng mát, sạch sẽ cho người dân, du khách đến vui chơi ở các khu vực công cộng của Vũng Tàu.

PHÚ NGÂN

