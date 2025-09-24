Kiến nghị TPHCM sớm ban hành chính sách đặc thù cho xã đảo Thạnh An

Xã Cần Giờ cho biết cơ sở vật chất văn hóa thể thao còn thiếu, công chức theo dõi công tác tôn giáo chưa được đào tạo chuyên sâu; còn xã Thạnh An gặp khó về nhân lực mảng văn hóa xã hội, số lượng chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Ngày 24-9, đoàn khảo sát Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM do đồng chí Cao Thanh Bình, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình và kết quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, hệ thống y tế cơ sở, các thiết chế văn hóa, tôn giáo và di tích lịch sử trên địa bàn xã Cần Giờ, xã Thạnh An.

Đoàn công tác đã đến khảo sát tại Trường THCS Cần Thạnh (xã Cần Giờ). Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn công tác đã đến khảo sát Trường THCS Cần Thạnh (xã Cần Giờ), kiểm tra thực tế cơ sở vật chất, phòng thí nghiệm, phòng học; tiếp tục khảo sát tại Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2, Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao xã Cần Giờ và di tích Chiến khu Rừng Sác. Trong khuôn khổ của chuyến khảo sát, đoàn cũng đã đến viếng Đền thờ Anh hùng liệt sĩ Rừng Sác, Cần Giờ.

Theo báo cáo của lãnh đạo xã Cần Giờ, xã hiện có 14 trường học, 1 trung tâm y tế và 2 trạm y tế, cùng 9 cơ sở tôn giáo, 11 cơ sở tín ngưỡng dân gian. Các thiết chế văn hóa xã hội đã góp phần nâng cao an sinh địa phương. Tuy nhiên, cơ sở vật chất văn hóa thể thao còn thiếu, kinh phí hoạt động hạn chế. Đặc biệt, công chức theo dõi công tác tôn giáo đa số còn mới, kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực, chưa được đào tạo chuyên sâu nên gặp khó khăn khi triển khai công tác.

Khảo sát dự án Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Riêng xã đảo Thạnh An có 3 trường học, 1 trạm y tế, 1 trung tâm văn hóa - thể thao kiêm thư viện, cùng 2 cơ sở tôn giáo và 6 cơ sở tín ngưỡng dân gian. Khó khăn lớn của xã đảo hiện nay là nhân sự thiếu hụt nghiêm trọng, xã từ 7 cán bộ công chức lĩnh vực văn hóa xã hội giảm còn 3 biên chế nhưng phải đảm nhận 8 vị trí việc làm với 147 thủ tục hành chính. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khối lượng công việc và hiệu quả triển khai các nhiệm vụ chuyên môn.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TPHCM đến khảo sát tại Trung tâm cung ứng dịch vụ Văn hóa - Thể thao xã Cần Giờ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Từ thực tế trên, xã đảo kiến nghị thành phố sớm ban hành chính sách đặc thù cho xã đảo Thạnh An về phát triển văn hóa, tín ngưỡng, bảo tồn lễ hội truyền thống, gắn với du lịch sinh thái; đồng thời bổ sung biên chế phù hợp cho lĩnh vực văn hóa xã hội.

Đoàn trao đổi với lãnh đạo xã Cần Giờ và Thạnh An về tình hình phát triển văn hóa xã hội của địa phương. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Chuyến khảo sát là cơ sở để HĐND TPHCM tổng hợp, đánh giá khách quan thực trạng, làm rõ kết quả, tồn tại, khó khăn nhằm đề xuất giải pháp, góp phần xây dựng và thực hiện hiệu quả kế hoạch phát triển văn hóa xã hội, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội bền vững của thành phố.

