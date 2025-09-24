Bão số 9 sẽ đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng, sẵn sàng ứng phó với bão số 10

Cập nhật đến chiều tối 24-9, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, cho biết, bão số 9 (Ragasa) tiếp tục suy yếu so với buổi sáng cùng ngày.

Tâm bão đang lướt dọc bờ biển phía Nam Trung Quốc về phía bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và Móng Cái (Quảng Ninh, Việt Nam).

Cập nhật đến 18 giờ ngày 24-9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,6 độ vĩ Bắc - 111,7 độ kinh Đông, còn cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 410km về phía Đông.

Tại thời điểm này, bão đã giảm cấp còn cấp 13, giật cấp 16, trong khi sáng 24-9, vẫn duy trì sức gió ở cấp 15-16, giật trên cấp 17.

Cập nhật vị trí và dự báo quỹ đạo bão số 9 (Ragasa) theo mô hình của Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, chiều 24-9

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, bão vẫn di chuyển ổn định hướng Tây với vận tốc khoảng 20km/giờ. Dự báo vào rạng sáng mai 25-9, bão sẽ vượt qua phía Bắc bán đảo Lôi Châu vào khu vực phía Bắc vịnh Bắc bộ, cách Móng Cái khoảng 180km.

Do quá trình dài ma sát với đất liền Quảng Đông (Trung Quốc) nên khi vào vịnh Bắc bộ, bão chỉ còn mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14. Theo ông Hoàng Phúc Lâm, tâm bão được dự báo đổ bộ vào Quảng Ninh và Hải Phòng trong ngày 25-9, với trọng tâm là Quảng Ninh, thời điểm đổ bộ gió chỉ còn mạnh cấp 8-9.

Mặc dù bão không còn quá nguy hiểm khi vào đất liền Việt Nam như khi quét qua phía Nam Trung Quốc, nhưng điểm thay đổi cần phải lưu ý là lượng mưa dự báo sẽ tăng lên so với dự báo trước đó.

Cơ quan khí tượng cho biết, từ đêm 24 đến hết đêm 26-9, Bắc bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ trên 450mm, nguy cơ ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao.

Từ ngày 25 đến 27-9, nhiều sông lớn ở phía Bắc như sông Thao, sông Lô, sông Thái Bình, sông Hoàng Long, sông Bưởi và thượng lưu sông Mã có thể xuất hiện lũ, một số nơi đạt báo động 2-3.

Cùng với bão số 9 (Ragasa) thì ngoài khơi xa, một cơn bão mới đã xuất hiện, có tên quốc tế là Bualoi (do Thái Lan đề cử tên). Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, khoảng đêm 26-9, bão Bualoi sẽ đi vào Biển Đông và trở thành cơn bão số 10 trong năm 2025.

Họa đồ dự báo quỹ đạo của bão Bualoi theo mô hình cập nhật ngày 24-9 của Việt Nam

Chiều 24-9, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có văn bản gửi UBND 21 tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang, đề nghị triển khai các biện pháp ứng phó sớm với bão Bualoi. Công văn do Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng ký, đề nghị các địa phương thường xuyên theo dõi, thông báo kịp thời cho tàu thuyền chủ động phòng tránh, sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn và duy trì trực ban, báo cáo thường xuyên về ban chỉ đạo.

Theo các mô hình dự báo quốc tế, quỹ đạo và cường độ bão còn phân tán, song nhiều khả năng tác động trực tiếp đến Bắc Biển Đông, ảnh hưởng đến miền Trung và miền Bắc nước ta. Từ tối và đêm 26-9, vùng biển Đông Bắc và giữa Biển Đông gió mạnh dần cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 14, sóng cao 5-7m, biển động dữ dội.

Ngày 24-9, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM có văn bản gửi Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, UBND các phường, xã ven biển, xã đảo, đặc khu và các cơ vị liên quan về việc chủ động ứng phó với bão số 10 (Bualoi) gần Biển Đông. Thực hiện Công văn số 04/BCĐ-BNNMT của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về chủ động ứng phó với bão Bualoi gần Biển Đông, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các đơn vị, địa phương theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo, dự báo diễn biến của bão Bualoi gần Biển Đông qua bản tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ. UBND các phường, xã ven biển, xã đảo và đặc khu, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố, Chi cục Thủy sản và Kiểm ngư, Đài Thông tin Duyên hải Thành phố phải thường xuyên thông báo cho các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết diễn biến của bão Bualoi gần Biển Đông để có kế hoạch sản xuất, khai thác thủy sản phù hợp; đồng thời, tổ chức theo dõi, kiểm đếm, thống kê số lượng tàu thuyền đang hoạt động trong khu vực ảnh hưởng; đảm bảo giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để hướng dẫn, xử lý kịp thời các sự cố; sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn cho người và tàu thuyền hoạt động trên biển trước diễn biến của bão; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có tình huống. THANH HIỀN

PHÚC HẬU