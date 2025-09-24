Sáng 24-9, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp tuyên truyền năm 2025 với 12 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, trong đó có Báo Sài Gòn Giải Phóng.

Tham dự có ông Lê Trường Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, cùng đại diện lãnh đạo các cơ quan báo chí.

Đồng Nai ký kết chương trình phối hợp truyền thông với các cơ quan báo chí. Clip: VĂN PHONG

Theo chương trình, tỉnh Đồng Nai sẽ phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí thông tin về tiềm năng, thế mạnh, kết quả phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương; đồng thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc, sai sự thật về tỉnh. Các cơ quan báo chí sẽ đồng hành cùng tỉnh trong công tác quy hoạch, đầu tư, giao thông, đất đai, giải phóng mặt bằng, nhất là đối với những dự án lớn, trọng điểm; đồng thời tuyên truyền về các ngày lễ, sự kiện chính trị, văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn.

Toàn cảnh buổi ký kết. Ảnh: VĂN PHONG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trường Sơn nhấn mạnh, Đồng Nai là địa phương thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, gắn kết chặt chẽ với TPHCM, vùng Đông Nam bộ, Tây Nguyên, Nam Trung bộ và Tây Nam bộ. Việc ký kết phối hợp truyền thông sẽ giúp các cơ quan báo chí thuận lợi trong theo dõi, bám sát thực tiễn, phản ánh kịp thời kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh có 260 km đường biên giới với Campuchia.

TẤN NHẤT