TP Hải Phòng cấm tàu, thuyền ra khơi để phòng chống bão số 9

Chiều 24-9, lãnh đạo Sở NN-MT TP Hải Phòng đã có văn bản thông báo về việc cấm một số hoạt động trên khu vực cửa sông, biển để phòng, chống bão số 9.

Theo thông báo, địa phương này cấm các phương tiện tàu du lịch, tàu, thuyền khai thác thủy sản ra khơi; tuyến cáp treo Cát Hải - Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại các khu vực biển, đảo; các hoạt động khai thác, nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản và các hoạt động khác ở khu vực cửa sông, ven biển, ngoài khơi từ 14 giờ ngày 24-9.

Hải Phòng cấm tàu, thuyền từ chiều 24-9 để phòng, chống bão. Ảnh: ĐỖ TRUNG

Trong thông báo, Giám đốc Sở NN-MT Hải Phòng, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bùi Văn Thăng cũng đề nghị Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng, UBND các xã, phường ven biển, các đặc khu, thường xuyên thông báo, kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển; số lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản, chòi canh; bằng mọi biện pháp vào nơi tránh trú an toàn, hoàn thành trước 18 giờ ngày 24-9.

Trước đó, Thường trực Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương theo dõi sát diễn biến của bão để tập trung chỉ đạo công tác phòng, chống bão, bảo đảm thực hiện “bốn tại chỗ”; xây dựng phương án bảo đảm thông tin liên lạc và cấp điện ổn định phục vụ công tác chỉ đạo điều hành; xây dựng phương án để khắc phục hậu quả do bão gây ra (nếu có), hạn chế tối đa ảnh hưởng đến công tác tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

ĐỖ TRUNG