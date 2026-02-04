Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết tại Hà Tĩnh

Ngày 4-2, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã đến thăm, kiểm tra, chúc tết các đơn vị và trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Cùng đi có Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu 4.

Video: Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, chúc tết tại Hà Tĩnh

Đến thăm, kiểm tra Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, Thượng tướng Phạm Trường Sơn biểu dương đơn vị trong năm 2025 đã tập trung triển khai đồng bộ, toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác biên phòng, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Đoàn công tác Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam thăm và chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động xây dựng kế hoạch, luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng xử lý các tình huống. Phối hợp, tổ chức các hoạt động thăm, động viên, tặng quà các gia đình chính sách, cán bộ lão thành cách mạng, tổ chức các hoạt động chăm lo tết cho đồng bào nơi biên giới, biển đảo; đồng thời chuẩn bị chu đáo, đầy đủ chế độ, tiêu chuẩn cho bộ đội vui xuân, đón tết…

Thượng tướng Phạm Trường Sơn chúc tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh

Thượng tướng Phạm Trường Sơn yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị tiếp tục rà soát bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn kiện, kế hoạch sẵn sàng chiến đấu sát với từng nhiệm vụ và thực tiễn của đơn vị; nắm chắc tình hình, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho nhân dân vui xuân, đón tết.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao quà đến các gia đình chính sách và hộ nghèo tại xã Đức Thọ và xã Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh

Bên cạnh đó, Thượng tướng Phạm Trường Sơn cũng lưu ý, tập trung chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng kế hoạch hoạt động đạt hiệu quả. Ngay sau tết, bắt tay ngay vào thực hiện nhiệm vụ, trước hết là tập trung làm tốt công tác bàn giao quân và lễ ra quân huấn luyện đạt hiệu quả thiết thực...

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Phạm Trường Sơn và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết, trao tặng 120 suất quà (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng) cho các hộ gia đình chính sách, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Đức Thọ, Đức Đồng, tỉnh Hà Tĩnh.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn trao biểu trưng cho lãnh đạo địa phương để trao quà đến các gia đình chính sách và hộ nghèo

Tin liên quan Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Hà Tĩnh

DƯƠNG QUANG - DƯƠNG HOÀNG