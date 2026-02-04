Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ, gia đình chính sách

Ngày 4-2, đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phạm Thành Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đến thăm, chúc tết và động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động tại nhiều đơn vị lực lượng vũ trang, cơ sở y tế, cơ sở xã hội và các gia đình chính sách trên địa bàn thành phố.

Đoàn đại biểu TPHCM do đồng chí Phạm Thành Kiên làm trưởng đoàn, thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86)

Đến thăm, chúc tết cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 286 (Bộ Tư lệnh 86) và Trung đoàn 276 (thuộc Sư đoàn Phòng không 367), đồng chí Phạm Thành Kiên ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp năm mới, đồng chí Phạm thành Kiên chúc cán bộ, chiến sĩ Trung tâm 286 và Trung đoàn 276 nhiều sức khỏe, tiếp tục giữ vững kỷ luật, kỷ cương, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh - quốc phòng, nhất là trong dịp tết.

Đoàn thăm, chúc tết tại Trung đoàn 276 (thuộc Sư đoàn Phòng không 367)

Thăm Cơ sở cai nghiện số 1 (thuộc PC04, Công an TPHCM), đồng chí Phạm Thành Kiên chia sẻ với những khó khăn đặc thù của đơn vị; đánh giá cao nỗ lực của đội ngũ cán bộ trong công tác quản lý, giáo dục, hỗ trợ học viên tái hòa nhập cộng đồng. Đồng chí đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện sinh hoạt, đẩy mạnh các mô hình hỗ trợ tâm lý, dạy nghề, giúp học viên có thêm niềm tin và động lực vươn lên.

Đoàn đến thăm, chúc tết cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn

Tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Hóc Môn, đồng chí Phạm Thành Kiên thăm hỏi, chúc tết đội ngũ y, bác sĩ đang làm nhiệm vụ. Ghi nhận tinh thần tận tụy, trách nhiệm của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe nhân dân, đồng chí mong muốn tập thể bệnh viện tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Tại Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ người bại liệt Thạnh Lộc, đồng chí ân cần thăm hỏi đời sống, sinh hoạt của các đối tượng được chăm sóc tại đây. Đồng chí cũng chia sẻ với những vất vả của đội ngũ cán bộ, nhân viên trung tâm và đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chăm lo chu đáo để mọi người đều có một mùa tết ấm áp, nghĩa tình.

Cùng ngày, đoàn cũng đến thăm, chúc tết một số gia đình người có công với cách mạng, gia đình người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo. Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết gia đình chính sách Tại mỗi nơi đến, đồng chí Phạm Thành Kiên gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới đến các gia đình; đồng thời khẳng định, TPHCM luôn quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho người dân dân, nhất là trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc. Đoàn đại biểu TPHCM thăm, chúc tết hộ nghèo tại xã Hóc Môn

THU HƯỜNG