Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng thăm, chúc tết các gia đình chính sách, hộ nghèo

Ngày 4-2, đoàn lãnh đạo TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn và các đơn vị quân đội tại các xã Cần Giờ, An Thới Đông, Bình Khánh, Thạnh An.

Đoàn đến thăm và mừng thọ các cụ: Võ Thị Ngó (ngụ xã Bình Khánh), cụ Quãn Thị Ba (ngụ xã Cần Giờ), cụ Đặng Văn Bẩy (ngụ xã An Thới Đông).

Đoàn chúc thọ cụ Đặng Văn Bẩy (ngụ tại xã An Thới Đông)

Tại mỗi nơi đến thăm, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Dũng ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và chúc các cụ luôn sống vui, sống khỏe cùng con cháu, tiếp tục là tấm gương mẫu mực, động viên con, cháu vun đắp gia đình, giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng trao Thiệp mừng thọ 100 tuổi của Chủ tịch nước và khánh vàng của Thành phố mừng thọ 100 tuổi cho cụ Võ Thị Ngó

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng thăm gia đình bà Lê Thị Năm

Đoàn cũng đến thăm, tặng quà và chúc tết các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu, hộ cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã: Cần Giờ; An Thới Đông; Bình Khánh; Thạnh An.

Đoàn thăm hỏi, tặng quà tết đến các gia đình

Tại các gia đình, Phó Chủ tịch UBND TPHCM ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, đón một mùa xuân mới ấm áp, đủ đầy.

Đoàn công tác đến thăm, chúc tết các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn

Đoàn cũng đến thăm Trung đoàn Bộ binh 10, Đồn Biên phòng Long Hòa, Đồn Biên phòng Cần Thạnh, Hải đội Biên phòng 1 và Đồn Biên phòng Thạnh An.

Đồng chí Nguyễn Văn Dũng bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc đến cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã luôn chắc tay súng, bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội vùng biển, đảo. Đây là tiền đề quan trọng, là điểm tựa vững chắc để Thành phố tập trung mọi nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

MẠNH THẮNG