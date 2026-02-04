Báo SGGP trao 700 triệu đồng chăm lo tết cho bệnh nhân nghèo

Chiều 3-2, đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng (SGGP) đã đến thăm và trao 200 phần quà chăm lo Tết Bính Ngọ 2026 cho bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM và Bệnh viện Nhi đồng 2.

Cụ thể, Báo SGGP đã trao 150 phần quà cho bệnh nhân ung thư nghèo và hỗ trợ Bếp ăn từ thiện Bệnh viện Ung bướu TPHCM. Cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm hỏi và trực tiếp trao quà cho gia đình 50 bệnh nhi mắc bệnh ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 2.

Đại diện Báo Sài Gòn Giải Phóng trao 75 triệu đồng chăm lo bệnh nhân ung thư nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Ung bướu TPHCM. ẢNH: VIỆT NGA

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, chia sẻ, đây là số tiền do bạn đọc của Báo SGGP đóng góp, mong muốn thông qua Báo SGGP hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo, đặc biệt là bệnh nhi bị bệnh nặng phải ở lại bệnh viện điều trị, không có điều kiện về quê đón tết cổ truyền cùng gia đình.

Thay mặt các bệnh nhân được hỗ trợ, bà Nguyễn Hồng Diễm, Trưởng Phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Ung bướu TPHCM, gửi lời cảm ơn bạn đọc Báo SGGP đã quan tâm, chia sẻ; cảm ơn Báo SGGP đã làm cầu nối, tiếp sức cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại bệnh viện. Bà Hồng Diễm mong tiếp tục nhận được sự đồng hành của Báo SGGP để nhiều bệnh nhân có cơ hội điều trị tốt hơn. Bà Hồng Diễm hứa sẽ trao toàn bộ số tiền được tặng đến đúng đối tượng để các bệnh nhân và người thân đón mùa xuân ấm áp, an lành.

Tết Bính Ngọ 2026, Báo SGGP dự kiến chăm lo tết cho người khó khăn, bệnh nhân nghèo và các cơ sở bảo trợ xã hội tại TPHCM với số tiền trên 700 triệu đồng.

Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ Truyền thông - Sự kiện Báo SGGP, trao tiền do bạn đọc của Báo SGGP hỗ trợ bệnh nhân ung thư nghèo

Đại diện Báo SGGP vừa phối hợp Đảng ủy xã Ia Hiao và Công an xã Ia Hiao (tỉnh Gia Lai) trao 9,3 triệu đồng của bạn đọc Báo SGGP và lãnh đạo địa phương hỗ trợ đợt 2 cho anh Hồ Thanh Sĩ (sinh năm 1998, thôn Tân Phú, xã Ia Hiao). Đến nay, anh Hồ Thanh Sĩ đã được hỗ trợ 2 đợt, với tổng số tiền 19,3 triệu đồng.

Anh Hồ Thanh Sĩ mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có điều kiện điều trị lâu dài. Bệnh tật khiến anh thường xuyên đau đớn, cơ thể suy kiệt, nhiều thời điểm không thể tự sinh hoạt, mọi việc đều cần người thân hỗ trợ. Công an xã Ia Hiao đã kết nối với Báo SGGP, mong muốn bạn đọc của báo chung tay giúp đỡ anh Sĩ.

VIỆT NGA - HỮU PHÚC