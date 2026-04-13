TPHCM: Thăm, tặng quà người có công trong chương trình “Chuyến bay màu xanh”

Chiều 13-4, đoàn công tác của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam và Quân khu 7 đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại TPHCM.

Thiếu tướng Trần Văn Nam, Phó Cục trưởng Cục Cán bộ, Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng thăm, tặng quà Anh hùng LLVT Nhân dân Nguyễn Thị Mỹ Nhung

Ban tổ chức chia thành 3 đoàn, thăm 21 Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang và nữ Biệt động Sài Gòn. Tại các nơi đến, đoàn ân cần thăm hỏi, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, đóng góp của các thế hệ đi trước.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, Ủy viên Thường trực Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Quốc phòng và đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà Mẹ VNAH Trần Thị Hồng

Đoàn công tác thăm hỏi, tặng quà nữ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Chi

Các đại biểu khẳng định, thế hệ phụ nữ Quân đội hôm nay sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, giữ vững bản lĩnh, trí tuệ, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đoàn công tác tặng quà nữ Biệt động Sài Gòn Lê Thị Hoàng

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng quà với tổng trị giá hơn 200 triệu đồng nhằm động viên, chăm lo đời sống các gia đình chính sách.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động của chương trình “Chuyến bay màu xanh - Tri ân quá khứ, vững bước tương lai số” do các đơn vị phối hợp thực hiện. Dự kiến, ngày 14-4, chương trình tiếp tục diễn ra với hoạt động dâng hương nữ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu, thăm Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất và chương trình truyền thông “Nâng cao năng lực, bảo đảm an toàn cho phụ nữ Quân đội vì hòa bình và an ninh trong kỷ nguyên số”.

MẠNH THẮNG