Sức sống cơ sở

Lãnh đạo HĐND TPHCM thăm, tặng quà gia đình chính sách tại Côn Đảo

SGGPO

Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày hy sinh của Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu (23-1-1952- 23-1-2026), ngày 23-1, Đoàn công tác HĐND TPHCM đã đến viếng Nghĩa trang Hàng Dương và thăm, tặng quà các gia đình chính sách tại đặc khu Côn Đảo.

Đoàn công tác do đồng chí Huỳnh Thanh Nhân, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM làm Trưởng đoàn. Đoàn đã đến thăm, tặng quà 2 gia đình chính sách tiêu biểu tại khu dân cư số 7.

IMG_0859.jpeg
Đoàn công tác HĐND TPHCM viếng nghĩa trang Hàng Dương

Đoàn đã đến thăm gia đình ông Nguyễn Xuân Viên (sinh năm 1944), người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày. Tại đây, đồng chí Huỳnh Thanh Nhân ân cần thăm hỏi sức khỏe, điều kiện sinh hoạt của gia đình; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những hy sinh, cống hiến của ông Nguyễn Xuân Viên cho sự nghiệp cách mạng; đồng thời động viên gia đình tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, giáo dục con cháu noi gương các thế hệ đi trước.

IMG_0858.jpeg
Phó Chủ tịch HĐND TPHCM Huỳnh Thanh Nhân thăm hỏi thương binh và gia đình

Tiếp đó, đoàn đã đến thăm gia đình ông Trần Văn Tam (sinh năm 1940), thương binh với tỷ lệ thương tật 39%. Đồng chí Huỳnh Thanh Nhân chia sẻ, động viên và ghi nhận những đóng góp của ông Trần Văn Tam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc; mong muốn ông và gia đình luôn giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng trong cộng đồng, góp phần xây dựng địa phương ngày càng nghĩa tình, phát triển.

Tin liên quan
CHÂU VŨ - CẨM NƯƠNG

Từ khóa

Côn đảo HĐND TPHCM nghĩa trang Hàng Dương

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn