TPHCM thử nghiệm robot thông minh tiếp công dân

TPHCM sẽ vận hành thử nghiệm hệ thống robot thông minh phục vụ tiếp công dân tại các UBND phường: Sài Gòn, An Lạc, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ.

Robot thông minh tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Thủ Đức

UBND TPHCM vừa có văn bản truyền đạt chỉ đạo của Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được về thử nghiệm hệ thống robot thông minh phục vụ tiếp công dân cho UBND các phường, xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND TPHCM thống nhất chủ trương triển khai thử nghiệm hệ thống robot thông minh phục vụ tiếp công dân tại địa điểm UBND các phường: Sài Gòn, An Lạc, Phú Nhuận, Thủ Dầu Một, Phú Mỹ.

Sở KH-CN TPHCM được giao chủ trì, phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số TPHCM, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung và UBND các phường nêu trên nghiên cứu giải pháp tích hợp các tính năng tiện ích của robot thông minh, đảm bảo đồng bộ với các thủ tục hành chính của đơn vị.

Trước đó, Sở KH-CN TPHCM đã phối hợp Trung tâm chuyển đổi số, Công ty TNHH MTV Phát triển Công viên phần mềm Quang Trung khảo sát nhu cầu các phường, xã có mặt bằng trung tâm phục vụ hành chính công phù hợp triển khai mô hình robot thông minh. Sở đề xuất thí điểm robot tại các phường trên nhằm hoàn thiện các mô hình robot, kiosk thông minh phù hợp đặc điểm, hiện trạng và nhu cầu người dân.

NGÔ BÌNH