TPHCM thúc đẩy hợp tác toàn diện với tỉnh Chungcheongnam, Hàn Quốc

Chiều 27-8, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã tiếp ông Taeheum Kim, Thống đốc tỉnh Chungcheongnam (Hàn Quốc) cùng đoàn công tác đến thăm và làm việc.

Tại cuộc gặp, đồng chí Nguyễn Văn Được bày tỏ vui mừng trước kết quả hợp tác kinh tế - xã hội giữa Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển, trong đó Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư lớn thứ 4 tại TPHCM. Đồng chí Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, TPHCM đang có nhiều dư địa và không gian mới để thúc đẩy hợp tác song phương. Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị Thống đốc Taeheum Kim cùng thúc đẩy hợp tác mọi mặt giữa tỉnh Chungcheongnam và TPHCM, nhất là trong các ngành có thế mạnh của Chungcheongnam như logistics, chế biến, năng lượng…

Đồng chí Nguyễn Văn Được đề nghị tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hai bên đầu tư, hợp tác trên tinh thần cùng thắng, đồng thời cũng gợi mở khả năng hợp tác trong nông nghiệp công nghệ cao, nghiên cứu giống cây trồng mới năng suất cao, phù hợp với định hướng phát triển nông nghiệp ven đô của TPHCM.

Về phần mình, ông Taeheum Kim cho biết, tỉnh Chungcheongnam còn có nhiều lợi thế trong các lĩnh vực công nghệ cao, chất bán dẫn, luyện thép và dịch vụ. Ông đánh giá TPHCM là điểm đến hấp dẫn cho doanh nghiệp Hàn Quốc và cho biết trong chuyến công tác lần này, có 30 doanh nghiệp của tỉnh Chungcheongnam cùng tháp tùng đến TPHCM để tìm kiếm cơ hội hợp tác, kinh doanh.

Thống đốc Taeheum Kim bày tỏ mong muốn hai bên đẩy mạnh hợp tác trong công nghiệp công nghệ cao; tăng cường giao lưu nhân dân, trao đổi sinh viên, cũng như các chương trình học hỏi kinh nghiệm giữa cán bộ, công chức hai địa phương.

Hai bên nhất trí rằng với những điểm tương đồng và tiềm năng hợp tác phong phú, mối quan hệ giữa TPHCM và tỉnh Chungcheongnam sẽ đạt nhiều kết quả tích cực. Cuộc gặp được kỳ vọng sẽ góp phần làm sâu sắc hơn hợp tác cấp địa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên, góp phần củng cố quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam – Hàn Quốc.

