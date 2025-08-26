Thành phố Daejeon (Hàn Quốc) mong muốn phát triển mối quan hệ hợp tác với TPHCM

Chiều 26-8, đồng chí Võ Văn Minh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM đã tiếp và làm việc với đoàn công tác thành phố Daejeon (Hàn Quốc) do Phó Thị trưởng phụ trách Chính trị - Kinh tế - Khoa học, ông Lee Taek Ku dẫn đầu đến thăm và làm việc.

Tại buổi làm việc, hai bên trao đổi về việc tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp và chuyển đổi số. Lãnh đạo hai bên thống nhất sẽ thúc đẩy các chính sách hỗ trợ đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và mở rộng hợp tác quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học – công nghệ – giáo dục.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Daejeon được coi là “thung lũng Silicon” của Hàn Quốc, nơi tập trung nhiều viện nghiên cứu, trường đại học và trung tâm công nghệ cao. Trong khi đó, TPHCM đang đẩy mạnh phát triển kinh tế tri thức, xây dựng đô thị thông minh và trung tâm tài chính quốc tế. Đây là những điểm tương đồng quan trọng để hai bên tăng cường hợp tác.

Đồng chí Võ Văn Minh phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Minh nhấn mạnh, TPHCM mới mong muốn tiếp tục kết nối với những người bạn cũ, đồng thời mở rộng quan hệ hợp tác trong bối cảnh mới. Với hơn 80.000 công dân Hàn Quốc sinh sống và hơn 20.000 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại TPHCM, hai bên có nhiều điều kiện thuận lợi để thúc đẩy hợp tác kinh tế, giáo dục và giao lưu nhân dân giữa HĐND hai địa phương.

Ông Lee Taek Ku tặng quà lưu niệm đến đồng chí Võ Văn Minh. Ảnh: XUÂN HẠNH

Đồng chí Võ Văn Minh khẳng định TPHCM đang hướng đến trở thành trung tâm khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo của khu vực phía Nam, do đó hợp tác với Daejeon sẽ tạo ra sức mạnh mới, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và hỗ trợ các dự án khởi nghiệp. Đồng chí Võ Văn Minh cảm ơn những chia sẻ rất chân thành của ông Lee Taek Ku, đồng thời rất mong trong thời gian tới hai bên có nhiều chương trình đầu tư và đồng hành các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Ông Lee Taek Ku phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh : XUÂN HẠNH

Về phía mình, lãnh đạo thành phố Daejeon cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của TPHCM, đồng thời bày tỏ mong muốn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác truyền thống với TPHCM mới; cho biết sẵn sàng đón nhận chuyên gia và cán bộ Việt Nam sang “Thung lũng Silicon” ở Daejeon để nghiên cứu, học tập… qua đó nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Võ Văn Minh tặng quà lưu niệm đến ông Lee Taek Ku. Ảnh: XUÂN HẠNH

Hai bên cam kết tiếp tục triển khai nhiều chương trình, dự án chung, tạo nền tảng cho hợp tác bền vững, đóng góp vào sự phát triển chung của cả hai thành phố trong thời gian tới.

Đoàn đại biểu hai bên chụp hình lưu niệm sau buổi làm việc. Ảnh: XUÂN HẠNH

XUÂN HẠNH