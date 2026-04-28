TPHCM tiếp tục duy trì các công viên tạm

Chiều 28-4, Văn phòng UBND TPHCM cho biết, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục duy trì các công viên tạm trên địa bàn, nhằm phát huy hiệu quả các khu đất trống đã được chỉnh trang phục vụ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đồng thời bảo đảm mỹ quan đô thị và nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của người dân.

Công viên Phan Đình Phùng. Ảnh: QUỐC HÙNG

Theo đó, Thành phố thống nhất chủ trương tiếp tục duy trì các công viên tạm tại những khu đất chưa triển khai dự án. Việc duy trì phải tuân thủ các nguyên tắc như không làm thay đổi mục đích sử dụng đất, không ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án theo kế hoạch, không phát sinh thủ tục pháp lý về đất đai. Đồng thời, các công viên tạm phải bảo đảm yêu cầu về cảnh quan, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự.

Đối với một số khu đất cụ thể như số 33 Nguyễn Du và các khu 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh, việc duy trì công viên tạm chỉ được thực hiện trong thời gian chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thuê đất, và sẽ chấm dứt khi triển khai bàn giao theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Về kinh phí, UBND TPHCM cho phép các đơn vị quản lý, sử dụng khu đất tiếp tục duy trì công viên tạm bằng nguồn xã hội hóa, kinh phí hợp pháp của đơn vị hoặc phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp tài trợ. Trường hợp cần thiết, các đơn vị có thể báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Riêng đối với công viên tạm tại khu đất số 8 Võ Văn Tần, UBND phường Xuân Hòa được giao tiếp tục vận động nguồn lực xã hội hóa để duy tu, vận hành; nếu không huy động được tài trợ, sẽ lập dự toán gửi Sở Tài chính tham mưu UBND TPHCM xem xét hỗ trợ.

UBND TPHCM phân công cụ thể trách nhiệm cho các sở, ngành và địa phương. Trong đó, các đơn vị quản lý khu đất chịu trách nhiệm trực tiếp duy trì công viên, phối hợp chính quyền địa phương bảo đảm trật tự, vệ sinh và an ninh, đồng thời báo cáo phương án thực hiện về Sở Xây dựng. Sở Xây dựng được giao theo dõi, kiểm tra và tổng hợp tình hình, kịp thời tham mưu UBND TPHCM.

Sở Nông nghiệp và Môi trường có nhiệm vụ hướng dẫn, xử lý các vấn đề pháp lý về đất đai phát sinh; Sở Tài chính tham mưu nguồn kinh phí phù hợp khi có đề xuất. UBND các phường nơi có công viên tạm chịu trách nhiệm phối hợp quản lý, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

Việc duy trì các công viên tạm được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện không gian xanh đô thị, nâng cao chất lượng sống cho người dân trong khi chờ triển khai các dự án theo quy hoạch.

QUỐC HÙNG